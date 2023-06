Sommerferien-Start: Wo es jetzt noch schöne Urlaubsschnäppchen gibt

In Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Sommerferien und in den Urlaubsregionen wird es bis zum 11. September voll und teuer. Du willst trotzdem noch schnell weg und hast nichts gebucht? Dann hast du in diesen Ländern gute Karten.

Die beliebtesten Urlaubsländer wie Spanien, Italien und Griechenland sind wie immer schon ziemlich ausgebucht, aber Kapazitäten gibt es trotzdem. Laut dem Ferienhaus-Anbieter "Holidu" ist Spanien im Juli zu 83 Prozent belegt – heißt aber auch, dass 17 Prozent der Unterkünfte noch auf Gäste warten. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Sardinien (18 Prozent verfügbar) und auf den griechischen Inseln Kreta und Rhodos (je 19 Prozent). "In den beliebten Urlaubsländern Europas sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen gut gebucht, aber es gibt überall noch freie Unterkünfte", so Holidu-Sprecherin Heike Müller.

Das Ferienhaus-Portal hat die durchschnittlichen Juli-Preise pro Nacht für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus ermittelt. Logisch, dass in den beliebtesten Reisezielen die Preise höher sind als anderswo: Unterkünfte in Griechenland kosten im Juli durchschnittlich 152 Euro, in Kroatien 146 Euro pro Nacht. Noch teurer sind Übernachtungen in Italien (156 Euro) und Portugal (159 Euro). In Spanien klettert der Durchschnittspreis auf 163 Euro pro Nacht und Unterkunft. Doch auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede: Während auf Mallorca Unterkünfte im Schnitt 313 Euro pro Nacht kosten, liegen die Kanarischen Inseln bei 111 Euro. Die Kanaren sind mit den ganzjährig höheren Temperaturen nicht nur ein gutes Winterreiseziel, sondern auch im Sommer schön.

Im Osten Europas ist der Urlaub deutlich günstiger

Am günstigsten sind die Ferienunterkünfte im Trendziel Albanien (66 Euro), und auch in Bulgarien findet man noch erschwingliche Unterkünfte (100 Euro). In Tschechien kostet die Nacht ebenfalls rund 100 Euro. Was die Flüge betrifft, sind laut der Reisesuchmaschine "Skyscanner" die Preise im Vergleich zu vor der Pandemie am stärksten in den folgenden drei Destinationen gesunken:

Zagreb, Kroatien: - 40 Prozent Oslo, Norwegen: - 22 Prozent Sofia, Bulgarien: - 19 Prozent

Und wie sieht es in Deutschland aus?

Ferienunterkünfte in Deutschland liegen mit einem Preis von durchschnittlich 129 Euro pro Nacht im Mittelfeld; hinzu kommt, dass die An- und Abreise in der Regel tendenziell günstig sind. Doch es gibt große regionale Unterschiede: Die beliebten Destinationen am Meer sind wenig überraschend am teuersten: Sylt landet auf Platz 1 (204 Euro), dicht gefolgt von Rügen (179 Euro) und Usedom (169 Euro). Günstiger sind Ferienunterkünfte im Inland – in der Rhön (92 Euro), an der Mosel (103 Euro) oder in der Eifel (108 Euro). Gastgeber:innen im Schwarzwald verlangen durchschnittlich 113 Euro pro Nacht, in Oberbayern sind es 134 Euro.

Weitere Buchungstipps zum Sparen

Augen offenhalten: Für alle, die in den gefragtesten Urlaubsregionen Ferien machen möchten, kann es sich durchaus lohnen, spontan zu suchen: Da es immer wieder zu Stornierungen durch Reisende kommt, werden Ferienunterkünfte kurzfristig auch an Top-Reisezielen frei.

In den letzten Ferienwochen verreisen: Laut "Skyscanner" tendieren die meisten Familien dazu, zu Beginn der Sommerferien zu verreisen. Daher ist es fast immer günstiger, für den Sommerurlaub die letzten Ferienwochen zu nutzen, da die Flugpreise dann fallen.