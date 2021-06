Mietwagen wegen Corona teuer wie nie

Die Reise-News im BRIGITTE.de-Ticker: Mietwagen werden knapp - was tun? ++ Portugal ist "Virusvariantengebiet" – was bedeutet das konkret?

Sommerurlaub 2021: Alle Infos und News zu deiner Reise

29. Juni 2021: Mietwagenpreise steigen massiv - früh buchen!

Die Mietwagenpreise schießen in beliebten Urlaubsregionen momentan teilweise in astronomische Höhen. Wegen der unsicheren Nachfrage in der Pandemie haben viele Vermieter ihre Kontingente verkleinert, so dass die Preise jetzt steigen. Auf Sardinien kostet ein Mietwagen aktuell rund 128 Euro am Tag, auf Mallorca etwa 90 Euro. Laut ADAC sind die Preise derzeit mit knapp unter 50 Euro pro Tag auf Gran Canaria, Lanzarote oder Rhodos etwas günstiger. Tipp: In jedem Fall den Mietwagen so früh wie möglich buchen.

29. Juni 2021: Portugal ist Virusvariantengebiet – was heißt das konkret?

Wegen der grassierenden Delta-Variante hat die Bundesregierung Portugal (ebenso wie Russland) ab heute als Virusvariantengebiete eingestuft – zunächst für zwei Wochen. Was bedeutet das konkret für Reisende?

Zwar besteht kein Einreiseverbot für die betroffenen Länder, trotzdem gilt: Wer ab sofort aus Portugal, Russland oder einem anderen Virusvariantengebiet zurück nach Deutschland reist, muss für zwei Wochen in Quarantäne - auch Genesene und vollständig Geimpfte. Sie kann nicht durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden. Bei der Rückreise ist außerdem ein negativer Antigen- oder PCR-Test nötig (maximal 48 bzw. 72 Stunden alt). Dieser muss vor Besteigen des Flugzeugs vorgelegt werden und wird auch bei der Einreise in Deutschland kontrolliert. Die Nachweise müssen über das Einreiseportal hochgeladen werden.

Wie ist die Situation vor Ort?

Zwei der beliebtesten Regionen Portugals sind momentan von hohen Infektionszahlen betroffen: In der Algarve liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 170, in Lissabon stieg sie am Wochenende sogar auf 210. Die Regierung hat deshalb wieder diverse Einschränkungen eingeführt (etwa vorgezogenen Ladenschluss), beziehungsweise geplante Lockerungen ausgesetzt. Die Hauptstadt wurde abgeriegelt, sie darf nur aus "triftigem Grund" betreten oder verlassen werden.

Kann ich meinen Portugal-Urlaub nun stornieren?

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte sich mit seinem Veranstalter in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob die Reise überhaupt stattfindet oder ob eine Stornierung oder Umbuchung möglich ist. Hier stehen die Chancen nicht schlecht, viele Veranstalter sind kulant. Bei Individualreisen ist die Situation schwieriger, da kein Reise- oder Beherbergungsverbot besteht und die Reise rein rechtlich gesehen angetreten werden kann.