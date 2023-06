Sommerurlaub 2023: Diese 3 Dinge darfst du ganz legal aus dem Hotelzimmer mitnehmen

von Rike Andresen Jetzt mal Hand aufs Herz: Viele von uns haben doch schon mal was aus dem Hotel mitgenommen. Erlaubt war das sicherlich nicht – oder etwa doch?

Von kleinen Süßigkeiten bis hin zum großen Bademantel – Hotelgäste lassen bei ihrem Aufenthalt häufig mal etwas aus ihrem Zimmer unauffällig in die eigene Tasche wandern. Tatsächlich sieht das Hotel bei manchen Dingen gar nicht mal so kritisch: Hotel-Expert:innen geben nun preis, was nach unserem Aufenthalt in unserem Koffer landen darf und von welchen Dingen wir lieber die Finger lassen sollten.

Gewusst? 3 Dinge, die du nach deinem Urlaub aus dem Hotel mitnehmen darfst

Auch wenn es verlockend ist: Den Bademantel oder die flauschigen Handtücher müssen wir leider im Hotel zurücklassen. Doch ganz ohne Erinnerungen an den schönen Urlaub und das tolle Hotel müssen wir trotzdem nicht nach Hause fahren. Denn es gibt durchaus ein paar Dinge, die wir nach unserem Aufenthalt mitnehmen dürfen. Natürlich ist es im Zweifel immer besser, es noch einmal mit der Rezeption zu klären – aber bei den Dingen, die im Video aufgezählt sind, wird es so gut wie immer grünes Licht für euch geben!