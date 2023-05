Sommerurlaub in Europa: 5 Ziele, die noch echte Geheimtipps sind

Urlaub in Europa

Urlaub in Europa 5 Ziele, die noch echte Geheimtipps sind

von Helen Kreimer Ihr habt noch kein passendes Urlaubsziel gefunden? Wir zeigen euch 5 Länder in Europa, die viele bei ihrer Reiseplanung bisher vergessen – obwohl sie wunderschön sind.

Schön, schöner, Europa – wer einen tollen Urlaub buchen möchte, muss nicht immer einen langen Flug auf sich nehmen. Dass Europa tolle Ziele bietet, ist längst bekannt. Doch sind die griechischen und spanischen Strände meist überlaufen. Wir haben ein fünf Tipps für euch, an denen ihr Ruhe genießen können und sicherlich auch noch nicht so viele Bekannten waren.

Diese fünf Länder solltet ihr bereisen

Es gibt fünf Orte, die einem bei der Suche nach einem Urlaub in Europa nicht direkt in den Sinn kommen, aber landschaftlich und kulturell viel zu bieten haben. Also sei Vorreiter und besuch die Länder, bevor es alle tun! Im Video verraten wir dir unsere Geheimtipps.

