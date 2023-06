Ob mit dem Rucksack durchs Land, bei All-Inclusive entspannen oder in eine Stadt eintauchen: Hier lest ihr, wie ihr bei eurem Lieblingsurlaub trotz Preissteigerungen sparen könnt.

Wie die Buchungszahlen zeigen, mindern dieses Jahr auch die mitunter krassen Preissteigerungen nicht die Reiselust und den offenbar großen Nachholbedarf nach Urlaub. Doch wer smart ist, spart trotzdem, denn sowohl Nachfrage als auch Preissprünge sind nicht überall gleich hoch.

1) Sommer, Sonne, Strand: All Inclusive für Entspannungssuchende

All-Inclusive-Urlaube sind attraktiv für alle, die sich um nichts kümmern und einfach nur entspannen möchten. Beliebte Reiseziele sind hier traditionell Länder wie die Türkei oder Ägypten – diese sind auch aktuell besonders stark nachgefragt, obwohl sie die höchsten Preissprünge aufweisen. Besonders die Flugpreise haben massiv angezogen: Wer im Sommer ins ägyptische Sharm el Sheik fliegt, zahlt möglicherweise mehr als nach New York. Beide Länder ächzen darüber hinaus unter einer hohen Inflation.

Wer einen preiswerten All-Inclusive-Urlaub verbringen möchte, sollte nach ungewöhnlichen Reisezielen zum Chillen suchen. Geringe Preissteigerungen verzeichnen die Vereinigten Arabischen Emirate mit Abu Dhabi oder Dubai. Auch ein Urlaub auf Sansibar, in Mexiko oder auf Kuba kann dieses Jahr preiswerter sein als in den klassischen Mittelmeerregionen.

2) Kultur und Genuss beim Städtetrip

Prag statt Paris und Ljubljana statt London: Traditionellerweise sind die osteuropäischen Städte günstiger für einen Urlaub als die im Westen. Doch in diesem Jahr hat auch eine beliebte westeuropäische Stadt lediglich eine Preissteigerung von rund zwei Prozent erlebt: Lissabon. Vor allem die niedrigen Preise für Lebensmittel und Unterkunft wirken sich an der Stadt am Tejo positiv auf die Urlaubskasse aus.

3) Abenteuer und Kultur für Backpacker:innen

Ein klassisches Ziel für Backpacker:innen ist Thailand: Traumhafte Strände und eine spannende Kultur treffen auf bezahlbare Flüge und günstige Unterkünfte. Doch wie der "PayPal Travel Compass 2023" zeigt, ist Thailand derzeit von Preissteigerungen bis zu 20 Prozent betroffen und auch die Flüge sind teuer geworden.

Hier kommt Portugal wieder ins Spiel mit seinen vergleichsweise geringen Preissteigerungen. Es gibt tolle Strände, von der Algarve im Süden bis zur Costa Verde im Norden, schöne Dörfer und tolle Städte wie Lissabon oder Porto. Indien, Vietnam oder der Balkan (mit Albanien oder Slowenien) sind ebenfalls klasse Alternativen zum häufig auch sehr touristischen Thailand.

