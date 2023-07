Wegen möglicher Fluglotsenstreiks könnte es in den Sommerferien zu massiven Verspätungen und Ausfällen kommen – bei bis zu 12.600 Flügen täglich.

Alle wollen in den Sommerurlaub. Doch wenn die europäischen Fluglotsen tatsächlich streiken, könnte es schwierig werden, ans Ziel zu kommen. Eurocontrol, die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, überwacht mehr als 10 Millionen Flüge pro Jahr, um Störungen des Flugverkehrs zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Nun sind offenbar Streiks im Gespräch.

Bis zu 12.600 Flüge betroffen – täglich

Wie das New Yorker Medienunternehmen "Bloomberg" unter Berufung auf "The Times" berichtet, warnte Eurocontrol vor möglichen Streiks über einen Zeitraum von sechs Monaten. Diese würden besonders in der Hauptreisesaison zu massiven Problemen in ganz Europa führen. Bis zu einem Drittel aller europäischen Flüge wären im Juli und August davon betroffen. In Zahlen hieße das: Täglich könnten bis zu 12.600 Flüge verspätet sein oder annulliert werden. Fluglotsenstreiks wirken sich außerdem nicht nur auf die Flüge an den betreffenden Flughäfen aus, sondern führen auch anderswo in Europa zu Störungen.

Ob es so weit kommen wird, ist allerdings offen: Eurocontrol habe vermeldet, dass man gemeinsam mit der Gewerkschaft im Gespräch sei, um den Arbeitskampf beizulegen.

Streiks und Personalmangel belasten die Sommerreisezeit

Nach den teils chaotischen Zuständen im vergangenen Sommer muss man sich aber auch in diesem Jahr wieder auf Störungen im Flugverkehr einstellen – selbst wenn der europaweite Streik ausfallen sollte.

Die Nachfrage nach Flügen boomt nach der Pandemie, doch die Luftfahrtindustrie hat nach wie vor mit Personalmangel und regionalen Streiks zu kämpfen. Allein der Ausstand der Fluglotsen in Frankreich habe laut Bloomberg seit Jahresbeginn zu Tausenden Annullierungen geführt; Ryanair allein gab an, aufgrund dieser Streiks im Juni 900 Flüge gestrichen zu haben. Und auch in Deutschland droht bei der Lufthansa ein Pilotenstreik. Hinzu kommt der Personalmangel in ganz Europa, der reibungslose Abläufe im Flugverkehr an vielen Stellen erschwert.