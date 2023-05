Reisetipps für Orte, an denen Nachhaltigkeit gelebt wird

Nachhaltigkeit wird beim Reisen inzwischen fast genauso erwartet wie Erlebnisse und Erholung. Der Bildband "Good Places for Good People" präsentiert 50 Unterkünfte und Destinationen in Europa, die hohe Umweltstandards erfüllen und trotzdem für eine genuss- und stilvolle Auszeit sorgen. Ob Stadthotel oder Baumhaus, Wellness-Resort oder Bauernhof: Die Gastgeber:innen dieser handverlesenen Orte setzen sich für einen schonenden Umgang mit Ressourcen ein, kochen frisch und regional und engagieren sich für Natur und Menschen in ihrer Region.