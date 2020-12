5 Orte, an die wir uns jetzt träumen

Alles stehen und liegen lassen, die Koffer packen und los – das wäre was! Mit diesen fünf Traumdestinationen regen wir zumindest eure Gedanken im tristen Corona-Winter an.

Klar, für Abenteurer, Reiseliebhaber und Jetsetter war 2020 kein gutes Jahr. Das Coronavirus hat die Reisebranche knallhart getroffen und so manche lang herbeigesehnte Reise gecancelt. Doch wer positiv bleibt und schon jetzt Pläne für die Zukunft schmiedet, überbrückt die Monate der Reisebeschränkungen gekonnt. Hier kommen einige Ideen, wohin der nächste Trip gehen könnte.

Dubai

Shoppen, schlemmen, staunen: In Dubai herrschen ganzjährig Temperaturen von 30 Grad und mehr – Grund genug, dem kalten Winter hierher zu entfliehen. Ganz gleich, ob du dich für die orientalische Küche, eine Wüstensafari oder Kunst und Kultur interessierst: Dubai wird es bieten. Exzellente Hotels und Ferienanlagen sorgen für einen unbeschwerten Aufenthalt mit hohem Erholungswert.

Malediven

Türkisblaues Wasser, einsame Strände, 33 Grad und Sonnenschein: Die Malediven sind nicht nur für Honeymooner ein absoluter Sehnsuchtsort. Hunderttausende Besucher strömen jedes Jahr auf das Inselparadies im Indischen Ozean, das aus mehr als 1.000 Koralleninseln besteht. Dafür, dass man sich hier trotzdem entspannen kann und es nicht zu überlaufen wird, sorgen die exklusiven Hotelanlagen mit ihren weitläufigen Grundstücken.

Griechenland

Die Wiege Europas ist nicht nur kulturell eine wahre Schatztruhe. Auch die Natur Griechenlands lässt keine Wünsche offen. Wie wäre es mit einem Tauchgang in der Ägäis, einem Abendessen mit Blick auf das Meer oder einer gepflegten Runde Sirtaki? Die Gastfreundschaft der Griechen ist ebenso legendär wie ihr Ouzo. Gerade die Kleinsten werden hier wie Stammgäste behandelt und fast augenblicklich ins Herz geschlossen. Wetten!?

Zürich

Unsere Schweizer Nachbarn sind nicht nur Meister darin, sündhaft leckere Schokolade und die vielfältigsten Variationen von Käse herzustellen. Auch in Sachen Freizeitgestaltung und Lebensqualität braucht sich das kleine Land im Herzen Europas nicht zu verstecken. Besonders empfehlenswert: Zürich. Vom Baummuseum, über die heiß geliebte Badeanstalt, von der Open Air Bar bis hin zum Sternekoch hat die Stadt am Zürichsee mit knapp 400.000 alles zu bieten, was das Herz begehrt.

Tegernsee

Wozu in die Ferne schweifen ...Urlaub in Deutschland erfreut sich nicht ohne Grund unglaublicher Beliebtheit. Besonders Wellness- und Sparliebhaber kommen am malerischen Tegernsee voll und ganz auf ihre Kosten. Die umliegende Natur lädt zu Wanderungen und Spaziergängen oder bei besserem Wetter einer Runde Schwimmen und Radfahren ein. Am Tegernsee findet die ganze Familie den Urlaub, den sie sich wünscht - das steht fest.

Verwendete Quellen: Instagram