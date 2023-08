Die Top Ten der Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Deutschland hat Urlauber:innen bekanntlich viel zu bieten: Da ist die geschichtsträchtige Hauptstadt mit ihrer kreativen Energie, der Kölner Dom, das Wattenmeer und die Ostsee mit ihren Inseln, München und das Allgäu mit seinen Bergen, Seen und mit Schloss Neuschwanstein, der Nürnberger Christkindlesmarkt, Bodensee, Müritz, Schwarzwald, und, und, und… Doch welche Bauwerke und Naturschönheiten sind am spannendsten für Urlauber:innen, die aus dem Ausland zu uns kommen? Mit dieser Frage wandte sich die "Deutsche Zentrale für Tourismus" (DZT) an die internationalen Gäste, und rund 25.000 Menschen aus der ganzen Welt haben ihren persönlichen Favoriten gewählt. Und die überraschen, denn keine der oben genannten Attraktionen hat es in die Top 5 geschafft. Die beliebtesten Attraktionen stehen vor allem für eines: Nervenkitzel.