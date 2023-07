Urlaub soll ja eigentlich der Entspannung dienen, aber ohne Stress und Ärger geht's meistens nicht. Was nervt die Deutschen am meisten? Und geht dir das ähnlich?

Für viele beginnt jetzt der lang ersehnte Sommerurlaub. Sommer, Sonne, Mittelmeer – so sehen für viele die idealen Ferien aus. Doch reibungslos verläuft so ein Urlaub eher selten: Die Warteschlangen an den Flughäfen sind lang, Gepäck geht verloren, und am Ziel ist es häufig heiß, voll und teuer. Und dann klaffen die Vorstellungen, wie man gemeinsam den Tag verbringen möchte, auch noch meilenweit auseinander.

Worüber ärgern sich die Deutschen im Urlaub am meisten?

Nein, es ist nicht das Wetter und es sind auch nicht die fehlenden Liegen. Eine Umfrage von "Uber" hat ergeben, dass die meisten Dinge, an denen Reisende sich stören, mit dem Fliegen zusammenhängen. Auf Platz eins landeten verspätete Flüge, 52 Prozent der Befragten ärgern sich am meisten darüber, wenn sie am Flughafen unnötig lang warten müssen. Danach folgen mit jeweils 46 Prozent die langen Schlangen an den Flughäfen, gefolgt von Kindergeschrei an Bord. Weiter ärgert man sich, wenn man im Flugzeug nur noch den Mittelplatz abbekommt, über Passagier:innen, die vor einem ihren Sitz zurückkippen und die Gebühren für Übergepäck.

Das sind die Top 10 der nervigsten Dinge auf Reisen:

Flugverspätungen (52 Prozent) Lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle (46 Prozent) Lange Wartezeiten am Flughafen (46 Prozent) Laute Kinder im Flugzeug (35 Prozent) Wenn man ganz früh oder sehr spät zum Flughafen muss (35 Prozent) Wenn man persönliche Gegenstände verliert (35 Prozent) Der frühe Hotel-Check-Out (33 Prozent) Im Flugzeug auf dem Mittelplatz zu sitzen (26 Prozent) Passagier:innen, die ihren Sitz zurückkippen (26 Prozent) Die Gebühren für Übergepäck (26 Prozent)

Der ganze Ärger beim Fliegen ist vielleicht noch ein Grund mehr, sich gut zu überlegen, ob man nicht vielleicht auch auf anderem Weg ans Ziel kommt. "Uber" ist übrigens in Urlaubsländern wie Griechenland, Portugal, Spanien, Kroatien, Italien und Frankreich aktiv. Ab sofort bis zum Ende der Sommerreisezeit können Reisende ein Fahrzeug mit Fahrer:in bis zu 90 Tage im Voraus buchen – das könnte immerhin schon mal die Fahrt zum Flughafen erleichtern.