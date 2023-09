von Saskia Stelter Okay oder ein absolutes No-Go? Welche Fluggesellschaft bereits ihre Gäste wiegt und welche Airline nachziehen will – wir verraten, was dahintersteckt und weshalb es vielleicht sogar sinnvoll sein könnte.

Wer kennt es nicht: Zuhause versuchen wir uns im Alltag einigermaßen gesund zu ernähren und zumindest hin und wieder mal das Fitnessstudio aufzusuchen. Doch im Urlaub wollen wir für eine kurze Zeit alles hinter uns lassen – die Arbeit, nervige Termine wie Arztbesuche und ja, auch ein Stück weit unseren Lebensstil inklusive gesunder Ernährung und Sportgewohnheiten. Wir wollen es uns einfach nur gut gehen lassen, essen, worauf wir Lust haben und uns bitte nicht zu viel bewegen. Doch was ist, wenn wir vor dem Abflug nochmal so richtig auf den Boden der Tatsachen geholt werden? Das passiert derzeit in Teilen Asiens. Die Passagiere müssen nämlich vor dem Abflug erstmal auf die Waage …

Früher war es der Standard

Es ist wie vor vielen Jahrzehnten, zu Beginn der Flugreisen. Damals waren die Flugzeugmotoren noch nicht so stark wie heute, die Last durfte nicht zu schwer sein. Neben dem Gepäck zählte dabei natürlich auch das Gewicht der Passagiere. Also statt freudig in den Flieger steigen, hieß es auf die Waage stellen. So lief es bis in die Fünfziger.

Mit der Zeit wurden die Flugzeuge immer größer und stärker – es reichte dann, mit einem Durchschnittsgewicht zu rechnen. Bislang zumindest … Denn im Laufe der letzten Jahre ist das Gewicht in der Bevölkerung wieder angestiegen. Fluggesellschaften wie Finnair führten das Wiegen zwischenzeitlich wieder ein, jedoch freiwillig.

Warum sollte man sich vor dem Abflug freiwillig wiegen lassen?

Bei der finnischen Airline konnten sich die Passagiere 2017 aussuchen, ob sie sich wiegen lassen oder nicht. Anders aktuell bei der Korean Air: Hier war es in den letzten Wochen verpflichtend, sich vor dem Abflug auf die Waage zu stellen. Die Maßnahme ist jedoch ebenfalls nur temporär, um neue Durchschnittswerte bestimmen zu können. Und das scheint üblicher als gedacht: Auch die Bangkok Airways plant gerade eine zeitweise Gewichtskontrolle.

Sinnvoll oder nicht?

Werte der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA zeigten 2021 das Ausmaß, weshalb solche Messungen durchaus Sinn machen können. Die Durchschnittswerte der Passagiere (jeweils mit Handgepäck) haben sich stark erhöht:

Für männliche Reisende von 83,9 auf 90,7 Kilogramm im Sommer und im Winter von 86,2 auf 93 Kilogramm.

Für weibliche Reisende von 65,8 auf 81,2 Kilogramm im Sommer und im Winter von 68 auf 83,4 Kilogramm.

Wiegen vor dem Fliegen: Gut für die Umwelt?

Das temporäre Wiegen hat also hauptsächlich das Ziel, das aktuelle Durchschnittsgewicht der Reisenden zu berechnen. Das Abfluggewicht und die Schwerpunktlage können so besser bestimmt werden. Darüber hinaus gibt es jedoch einen weiteren, nicht unerheblichen Nebeneffekt: Je konkreter die Gewichtsangaben sind, desto genauer können die Flugzeuge tanken – der Kerosinverbrauch könnte laut "Korea Times" um ein Prozent gesenkt werden.

Also: Auch wenn es zunächst unbehaglich erscheint, den Urlaub mit dem Gang auf die Waage zu beginnen, die Airlines haben kein persönliches Interesse an euren Gewichtsdaten – sie wollen nur ihren Betrieb verbessern.

Verwendete Quellen: focus.de, koreatimes.co.kr, aerotelegraph.com