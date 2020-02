Unterwasserfotografie: Die magischsten Bilder des Jahres

Dieses Foto wurde in Tonga während einer Tauchsafari aufgenommen. Am zweiten Tag, mitten beim Mittagessen, rief uns der Kreuzfahrtdirektor an, weil es rund um das Boot viel Wal-Action gab. Also kletterten wir in einem Bruchteil vom Stuhl, sprangen in den Neoprenanzug und schluckten den letzten Bissen herunter und tauchten ins Wasser. Ein paar junge Wale wollten wirklich mit uns spielen und Minute für Minute kamen sie immer näher. Und während eines Freitauchens in 10 m Höhe sah ich diesen Wal so nah bei mir: Er sah mich sehr intensiv an und sagte in einem Atemzug „Hallo“ und atmete unzählige Blasen aus.