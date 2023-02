In diesen Punkten unterscheiden sich die Unterkünfte

Hotel oder Pension? In diesen Punkten unterscheiden sich die Unterkünfte

von Jeanine Insam Der Reiseort steht fest, die Hin- und Rückreise ist gebucht und dann die große Frage: Sollen wir in einem Hotel oder in einer Pension übernachten?

Reisenden stehen in der Hotellerie viele verschiedene Arten von Unterkünften zur Auswahl. Diese können sich in manchen Punkten sehr ähneln. Doch teilweise gibt es auch große Unterschiede in Serviceleistungen, Preis, Komfort oder der Atmosphäre.

Hotel oder Pension? Das sind die Unterschiede

Lieber den bestmöglichen Luxus oder eine gemütliche und persönlichere Atmosphäre? Diese Frage müssen sich Reisende stellen, wenn sie sich zwischen einem Hotel und einer Pension entscheiden müssen. Welche weiteren Unterschiede es noch gibt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: merkur.de