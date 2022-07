Urlaub in Deutschland sei langweilig, nichts Besonderes und woanders sei es ja ohnehin viel schöner …? Schluss damit! Diese Ausreden haben wir jetzt wirklich oft genug gehört. Wer an Urlaub denkt, dem kommt selten das eigene Land in den Sinn. Schließlich packt einen das Fernweh und man will vor allem raus aus dem Gewohnten. Aber seien wir mal ehrlich: Spielt hier nicht eher das "Gras ist grüner"-Phänomen eine Rolle? Das Unbekannte hat seine Reize, keine Frage – doch für neue Entdeckungen muss man gar nicht weit weg fahren …

Urlaub in Deutschland? Na klar!

Hand aufs Herz: Wie gut kennst deine eigene Heimat wirklich? Viele von uns müssen zugeben – dafür dass man in Deutschland lebt, weiß man peinlich wenig über die versteckten Schätze des Landes. Das ist schade. Denn hinter dem Klischee von schlechtem Wetter im Norden und Lederhosen im Süden hält Deutschland eine abwechslungsreiche Landschaft bereit, die entdeckt werden will. Und so viel sei verraten: Diese befindet sich nicht nur an den überfüllten Touri-Hotspots der Ost- oder Nordsee …

Du bist immer noch nicht überzeugt? Dann aber schnell: In unserer Klickstrecke verrät die BRIGITTE-Redaktion ihre Lieblingsorte in Deutschland. Fernab des Massentourismus, mit toller Landschaft, besonderen Sehenswürdigkeiten, Action, Wellness und echten Geheimtipps, ist bei den Zielen für jeden etwas dabei. Entspannung garantiert! Uns hat das Nahweh gepackt …