Urlaubsgeheimnis von Olaf Scholz gelüftet – seine Frau postet Fotos

Lange wurde gerätselt, wo der Kanzler seinen Sommerurlaub verbringt. Nun hat Ehefrau Britta Ernst die Spekulationen mit einem Instagram-Post beendet.

Es wurde wie ein Staatsgeheimnis gehütet: Wo macht der Kanzler Urlaub? Selbst dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit war nicht zu entlocken, wohin die Reise des Bundeskanzlers gehen sollte. Er sagte lediglich, dass der Kanzler "ein paar Tage lang im befreundeten europäischen Ausland" unterwegs sein würde.

"Eine wunderschöne Region in Europa"

Nun hat das Rätselraten ein Ende: Kanzlergattin Britta Ernst hat auf Instagram eine Foto-Collage mit sechs Bildern aus Südfrankreich gepostet. "Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei", schrieb die SPD-Politikerin darunter. "Eine wunderschöne Region in Europa." #Frankreich#Provence#Nizza#Grasse

Auf der Foto-Collage ist die berühmte Promenade des Anglais und das Matisse-Museum in Nizza zu sehen. Letzteres verrät das Foto der Skulptur „Stabile-Mobile“, das zurzeit vor dem Museum steht. Das Paar reiste offenbar auch zur Verdonschlucht in der Provence, die eine der drei größten Canyons in Europa bildet. Auch das mittelalterliche Dörfchen Fayence, 40 Kilometer nordwestlich von Cannes gelegen, wurde fotografiert, das Bild zeigt den Blick von oben über die ockerfarbenen Ziegeldächer. Olaf Scholz oder Britta Ernst sind auf keiner der Fotos zu sehen – doch dass der Gatte in Südfrankreich mit dabei war, gilt als sicher.

Angela Merkel liebte Südtirol und Ischia

Olaf Scholz' Amtsvorgängerin Angela Merkel machte kein großes Geheimnis aus ihren Urlaubsreisen. Es ist bekannt, dass sie gern mit ihrem Mann Joachim Sauer in Südtirol wanderte und sich mit ihm auf der italienischen Insel Ischia erholte. Nach dem Ende von Merkels Kanzlerschaft erweiterte das Paar seinen Urlaubsradius: Im März 2023 wurden die beiden auf der Kanareninsel Fuerteventura gesichtet.

