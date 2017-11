Urlaubsplanung 2018: Welche Insel in welchem Monat?

Der Koloss von Rhodos, der Großmeisterpalast, die Akropolis in Lindos: Die Ägäis-Insel ist übersät von historischen Stätten. Sightseeing ist auf Rhodos im Herbst am angenehmsten, bei wolkenlosem Himmel und milden Temperaturen. Für Weinliebhaber ist der September spannend – dann wird das große Weinfest in Émbona gefeiert. Mit Glück könnt ihr auch noch bei 28 Grad in der Sonne liegen und ins warme Meer springen.