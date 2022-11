"No German will freeze in Greece"

Eines scheint in diesem Winter so sicher wie Weihnachten: Heizen wird teuer. Warum also nicht eine Zeit lang verreisen und vielleicht sogar anderswo arbeiten?

Die Energiekrise macht das Heizen teuer, und die Lebenshaltungskosten steigen dank Inflation wohl ebenfalls weiter an. Da drängt sich nicht nur Tourismusmanager:innen die Frage auf: Ist das Geld nicht besser angelegt, wenn man sich eine Winterreise ins Warme gönnt - statt die Energieversorger noch reicher zu machen, als sie ohnehin schon sind?

Mit diesem Kalkül spielte jedenfalls Panagiotis Simandirakis, Bürgermeister der kretischen Hafenstadt Chania, als er versprach: "No German will freeze in Greece". Der Bild-Zeitung sagte er weiter: "Wir laden jeden Deutschen ein, der in diesem Winter zu uns kommen möchte, um hier zu leben - fern der Krisen." Tourismusminister Vassilis Kikilias stimmte in den Sirenengesang mit ein und lockte mit einem mediterranen Winter, milden Temperaturen, Gastfreundschaft und hochwertigen Dienstleistungen. Im griechischen Winter brauche man keine Heizung, und die Wohnung in der kalten Heimat könne man ja untervermieten.

Workation: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Da die wenigsten es sich jedoch leisten können, den halben Winter auf der faulen Haut beziehungsweise in der Sonne zu liegen, können manche auch überlegen, ihrem Job nachzugehen, wo sie sonst Urlaub machen. Längst hat die Pandemie bewiesen, dass mobiles Arbeiten in vielen Branchen möglich ist und diverse Vorteile hat - etwa die freie Wahl des Arbeitsortes (wobei es dabei einiges zu beachten gibt und ein Auslandsaufenthalt unbedingt mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden muss). Und so locken immer mehr Regionen mit sonnigen Bedingungen für temporäres Arbeiten im Ausland, neudeutsch "Workation": warmes Wetter, stabiles Internet, günstige Wohnmöglichkeiten, keine oder minimale Zeitverschiebung. Wer auf Workation geht, verlagert seine Arbeit für eine gewisse Zeit an einen Urlaubsort, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen.

Diese Ziele sind ideal für den Winter – ob mit oder ohne Arbeit im Gepäck

Lissabon : Mehr als 12.000 digitale Nomaden aus dem Ausland zieht es Monat für Monat in Portugals Hauptstadt, sie werden ihre Gründe haben (1 Stunde Zeitverschiebung).

: Mehr als 12.000 digitale Nomaden aus dem Ausland zieht es Monat für Monat in Portugals Hauptstadt, sie werden ihre Gründe haben (1 Stunde Zeitverschiebung). Türkei : An der türkischen Riviera mit dem Hauptort Antalya ist die Sonne Dauergast, selbst im Winter. Und für Reisende aus dem Euro-Raum ist das Leben trotz hoher Inflation immer noch bezahlbar (2 Stunden Zeitverschiebung).

: An der türkischen Riviera mit dem Hauptort Antalya ist die Sonne Dauergast, selbst im Winter. Und für Reisende aus dem Euro-Raum ist das Leben trotz hoher Inflation immer noch bezahlbar (2 Stunden Zeitverschiebung). Griechenland : siehe oben (1 Stunde Zeitverschiebung)

: siehe oben (1 Stunde Zeitverschiebung) Kanarische Inseln : Die meisten Inseln schnüren attraktive Pakete für Langzeiturlauber:innen, auf Teneriffa etwa gibt es eine betreute Workation mit Flughafen-Pickup und gegenseitiger Vernetzung (1 Stunde Zeitverschiebung)

: Die meisten Inseln schnüren attraktive Pakete für Langzeiturlauber:innen, auf Teneriffa etwa gibt es eine betreute Workation mit Flughafen-Pickup und gegenseitiger Vernetzung (1 Stunde Zeitverschiebung) Madeira : Internet, Klima, Umfeld top: Auf der portugiesischen Insel haben sich (auch aus Steuergründen) bereits einige Streamer:innen niedergelassen, und die Kleinstadt Ponta do Sol wurde zur weltweit ersten "Digital Nomad Village“ mit kostenlosen Arbeitsplätzen ernannt. Der europäische Winter ist hier besonders mild (1 Stunde Zeitverschiebung).

: Internet, Klima, Umfeld top: Auf der portugiesischen Insel haben sich (auch aus Steuergründen) bereits einige Streamer:innen niedergelassen, und die Kleinstadt Ponta do Sol wurde zur weltweit ersten "Digital Nomad Village“ mit kostenlosen Arbeitsplätzen ernannt. Der europäische Winter ist hier besonders mild (1 Stunde Zeitverschiebung). Dubai : Dauerheißer Hotspot der Influencer:innen-Szene.

: Dauerheißer Hotspot der Influencer:innen-Szene. Mallorca : Sowieso unsere Lieblingsinsel. Außerdem hat Maria Frontera, Präsidentin der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM, angekündigt, dass in diesem Winter mehr Hotels geöffnet sein werden als noch vor der Pandemie

: Sowieso unsere Lieblingsinsel. Außerdem hat Maria Frontera, Präsidentin der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM, angekündigt, dass in diesem Winter mehr Hotels geöffnet sein werden als noch vor der Pandemie Sizilien : Italiens größte Insel bietet Dolce Vita, schöne Strände und historische Städte, etwa Palermo, Catania oder Taormina.

: Italiens größte Insel bietet Dolce Vita, schöne Strände und historische Städte, etwa Palermo, Catania oder Taormina. Malta : Valletta ist im Winter besonders mild und hat als Hauptstadt viel zu bieten: Museen, Paläste und prachtvollen Kirchen unterm ewig blauen Himmel.

: Valletta ist im Winter besonders mild und hat als Hauptstadt viel zu bieten: Museen, Paläste und prachtvollen Kirchen unterm ewig blauen Himmel. Sansibar: Als tansanische Tropeninsel mit überwiegend muslimischer Bevölkerung erlaubt Sansibar einen weiten Blick über den Tellerrand. Günstig ist es auch (2 Stunden Zeitverschiebung).

