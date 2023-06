Wochenlang freut man sich auf den Urlaub – doch nicht immer entspannen wir uns, wenn es so weit ist. Das kann viele Gründe haben. Doch wenn du einige Dinge beachtest, wirst du hoffentlich nicht ins Nach-Urlaubs-Tief fallen.

Der Plan steht, die Vorfreude ist groß, aber: Vor Ort kommt nichts so, wie du es dir vorgestellt hast. Sehenswürdigkeiten, die online wunderschön aussahen, wirken durch Tourist:innenmassen weniger eindrucksvoll, die Unterkunft ist nicht so toll, du verträgst das lokale Essen nicht – oder Unternehmungen, die du unbedingt machen wolltest, fallen aufgrund schlechten Wetters oder anderen Saisonzeiten weg.

Das kann frustrieren und für einige Menschen wird es zur Stressfalle. Sie haben viel erwartet und machen sich teilweise sogar Vorwürfe, weil sie es doch hätten besser wissen müssen. Wie du Unzufriedenheit und Schuldgefühle im Urlaub minimierst und die nächste Reise hoffentlich genießen kannst, verraten wir dir hier.

Perfektion ist keine Realität

Ein Urlaubsort mag magisch wirken, wenn du dich über ihn informierst – und die Erwartungen nicht erfüllen, wenn du ankommst. Nichtsdestotrotz hat er aber immer folgende Vorteile: Du bist nicht zu Hause; bekommst neue Eindrücke, wohin du auch schaust, und lernst neue Dinge kennen. Je offener du auf deine Erfahrungen im Urlaub zugehst, desto weniger enttäuscht wirst du am Ende sein.

Nimmst du dir zu viel vor, ist hingegen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du entweder nicht alles schaffst – oder: am Ende ausgelaugt anstatt entspannt bist. Setz dir also besser nicht zu viele Dinge auf die Liste. Schreibe dir auf, was für dich ein absolutes Muss ist und was du vernachlässigen kannst. Mache dir bewusst, dass du nicht alles schaffen musst, – sondern auch Pausen vom Programm notwendig sind. Ein Backup an Aktivitäten ist nicht verkehrt. Es ist aber auch in Ordnung, sich an einem Tag dafür zu entscheiden, stattdessen am Pool zu liegen oder shoppen zu gehen.

Planst du einen Städtetrip oder einen Ausflug in einen Freizeitpark? Oft romantisieren wir Orte wie diese vorab in unserem Kopf. Waren Freund:innen schon dort? Dann versuche dir einen realistischen Überblick zu verschaffen, damit du nicht komplett unvorbereitet in Situationen hineinstolperst. Beispielsweise lange Warteschlangen, teures Essen, volle Plätze, unfreundliche Bewohner:innen oder Straßenverkäufer:innen.

Was tun?

Ein häufiges Problem ist, dass Menschen sich etwas Bestimmtes vornehmen und sich darauf versteifen. Beispielsweise in einem all-inclusive Urlaub zu entspannen und einfach mal nichts zu tun. Löblich, aber nicht passend für Menschen, die Abwechslung brauchen. Denn sie könnten sich langweilen und letztlich darüber ärgern, dass sie nichts Außergewöhnliches erlebt haben. Meistens setzt dieses Gefühl aber erst verspätet ein. Wir ärgern uns oft über vergangene Dinge, die wir nicht mehr ändern können. Deshalb ist es wichtig, sich vorher darüber bewusst zu werden, welcher Urlaubstyp du bist und was du brauchst.

Finde heraus, ob du lieber Berge, das Meer oder Städtetrips magst, – Gewusel etwas für dich ist oder du Ruhe und wenig Menschen brauchst. Und je nachdem, mit wem du unterwegs sein solltest: Macht euch klar, wo ihr Kompromisse finden müsst und wo ihr euch ergänzt. Finde realistische Ziele für die Reise. Beispielsweise gemeinsam mit einem:einer Partner:in Zeit zu verbringen, wobei es egal ist, wenn ihr zusammen lange anstehen müsst oder etwas nicht stattfindet – zusammen wart ihr trotzdem. Hattest du einen Trip, nachdem du dich eher schlechter als besser gefühlt hast? Dann suche nach den Gründen und lerne daraus. Einige davon könnten sein:

du hast zu viel geplant

du hast zu wenig geplant

du hattest zu festgefahrene Vorstellungen von dem, was du erleben wirst

eine Person hat dich im Urlaub mit seiner:ihrer Laune runtergezogen

der Ort passte nicht zu dir (beispielsweise, weil zu viel oder zu wenig los war)

das Hotel war schlecht (achte auf Bewertungen)

das Wetter war furchtbar, also muss vielleicht eine andere Saison oder ein anderes Land her

Und wenn ein Urlaub wirklich ein totaler Reinfall war, konzentriere dich auf kleine Erfolge: Du hast es versucht und ausprobiert; und auch das ist bereits etwas, was du wertschätzen kannst.

Verwendete Quellen: wellandgood.com, washingtonpost.com