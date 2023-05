Es heißt zwar "Deutschlandticket", aber wusstest du, dass man damit auch ins Ausland fahren kann? Zum Beispiel in diese fünf Städte, die alle eine Reise wert sind.

Mit dem 49-Euro-Ticket können wir neuerdings einen Monat lang durch ganz Deutschland fahren, sofern wir nur den Regional- und Nahverkehr nutzen. Doch weil die Abrechnungsgrenzen zwischen zwei benachbarten Staatsbahnen häufig nicht mit den Staatsgrenzen deckungsgleich sind, kann man damit sogar auch in einige unserer Nachbarländer reisen.

Wir empfehlen diese fünf Städte für einen Kurztrip, die du mit dem Deutschlandticket problemlos erreichst:

1) Salzburg, Österreich

Barockstadt Salzburg © frank peters / Adobe Stock

Von München erreichst du in weniger als zwei Stunden das Zentrum von Salzburg, das seit 1996 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Die Mozartstadt ist ein barockes Juwel mit Alpenkulisse, die man sich ganz in Ruhe erbummeln kann. Und der Spaziergang kann mit Mozartkugeln versüßt werden, die quasi an jeder Ecke auf Genießer:innen warten ...

2) Luxemburg, Luxemburg

Luxemburg, Stadt der Blicke © revor Parker Photo

Habt ihr es erstmal nach Trier geschafft, könnt ihr von dort in rund 45 Minuten Luxemburg erreichen. Die Hauptstadt des Großherzogtums bietet nicht nur das tolle Museum für moderne Kunst (MUDAM) oder die Philharmonie Luxembourg des Architekten Christian de Portzamparc. Schon beim ersten Erkunden fällt auf: Luxemburg ist die Stadt der Schluchten und Blicke. Wer durch die Altstadt bummelt, steht irgendwann vor einem Abgrund, die Nase auf Höhe einer Kirchturmspitze, die aus der Unterstadt in die Höhe ragt. Auch kulinarisch kann Luxemburg sich sehen lassen, Sternerestaurants gibt es zuhauf. Wer trotzdem weiter will: Öffentliche Verkehrsmittel sind in Luxemburg kostenlos.

3) Straßburg, Frankreich

Straßburg, Stadt des Fachwerks © ake1150 / Adobe Stock

Bahn und Straßenbahn bringen dich von Offenburg in weniger als einer Stunde ans Straßburger Münster und zu elsässischen Flammkuchen und Wein. Ein kleiner Trick ist allerdings nötig, da Straßburg beim Deutschlandticket nicht mitspielt: Du musst in der deutschen Stadt Kehl in die Straßenbahn umsteigen, die dich in zehn Minuten ins Straßburger Stadtzentrum bringt.

4) Venlo, Niederlande

Venlo, Stadt der Fassaden © dietwalther / Adobe Stock

Von Köln aus fährt man nach eineinhalb Stunden mit nur einem Umstieg ins niederländische Städtchen Venlo ein. Die grüne Stadt an der Maaß lockt mit Jugendstilbauten, Design, verkaufsoffenen Sonntagen und zauberhaften Cafés wie dem historischen "Het Romerhuis", das sich ganz auf Schokolade spezialisiert hat.

5) Tondern, Dänemark

Tondern, Stadt der Musik © ildaWeges / Adobe Stock

Vom schleswig-holsteinischen Niebüll aus reist man in nur 18 Minuten über die Grenze ins dänische Tondern. In der charmanten Kleinstadt wird im August wieder das legendäre Folk-Festival gefeiert – eines der größten der Welt.