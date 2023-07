Wer mit Trekking-Sandalen und Rucksack durch die Straßen spaziert, wird sofort als deutsche Urlauber:in erkannt. Was du noch unterlassen solltest, wenn du als Einheimische durchgehen willst, liest du hier.

Machen wir uns nichts vor: Einheimische sehen meist schon aus weiter Ferne, wer Tourist:in ist und wer nicht. Daran ist ja auch nichts Schlimmes – es sei denn, du würdest im Urlaub gern als Einheimische:r oder zumindest als Insider durchgehen.

Hier findest du Insights zu den beliebtesten europäischen Sommerurlaubsländern, die dir helfen können, nicht gleich ins kulturelle Fettnäpfchen zu treten.

GRIECHENLAND

Ja, nein, doch!? Mit solchen kleinen, aber entscheidenen Worten und Gesten kann es in Griechenland schnell verwirrend werden. Denn Griech:innen schütteln den Kopf, wenn sie zustimmen, Nicken dagegen signalisiert Ablehnung. Und das griechische "Ne" heißt dann auch noch "Ja" – da outet man sich schnell als Tourist:in, wenn man das falsch versteht. Bei Gesten ist vor allem zu beachten, dass Griech:innen es als Beleidigung betrachten, wenn jemand die offene Handfläche zeigt. Geht es ums Essen, ist es ein No-Go, einen "Griechischen Salat" zu bestellen. Der korrekte Name ist "Choriatiki".

SPANIEN

Die Sprachlernplattform "Babbel" rät in Spanien zu Fingerspitzengefühl beim Timing der Mahlzeiten. Lunch-Time ("Comida" oder "Almuerzo") ist um 15 Uhr, Dinner ("Cena") findet zwischen 21 und 22 Uhr statt. Wenn man zwischen diesen Zeiten einkehren möchte, solle man sich für einen "Cortado" oder einen Wein und Tapas entscheiden. Mit "Una cerveza, por favor" fliege man auch schnell als Tourist:in auf – Locals bestellen ein kleines Glas "quinto", ein großes Glas “mediana” oder ein Bier in der Flasche ("botella"), oder sie nennen einfach die Marke, die sie wünschen. Wer Pünktlichkeit erwartet und darauf pocht, outet sich in Spanien ebenfalls schnell als Deutsche:r. Auch Kritik sollte nicht direkt geäußert werden – für Spanier:innen zählt, das Gesicht wahren zu können.

ITALIEN

In Italien sollte man bei der Kaffeebestellung die Uhr im Blick haben. Cappuccino nach 12 ist als touristisch verpönt, da er als Frühstücksgetränk gilt. Ein weiteres No-Go ist es, um Anpassungen bei einem traditionellen Rezept zu bitten. Und wenn es mal wieder "Piano, Piano!" heißt, wird kein Klavier gesucht, es bedeutet einfach "langsam, langsam". Wer wenig Zeit mitbringt, und das auch noch im Urlaub, wird in Italien sofort als deutsche Tourist:in entlarvt.

NIEDERLANDE

Reisende in den Niederlanden, die denken, den Sprach-Code geknackt zu haben, blamieren sich schnell: Das Diminutiv "-je" wird zwar häufig verwendet, aber es passt längst nicht immer. Einer der häufigsten Sprach-Fails von Tourist:innen ist, "-je" inflationär zu verwenden, etwa "koffietje" statt "koffie" für Kaffee zu sagen. Apropos Kaffee: Niederländer:innen trinken nicht wie wir am Nachmittag ihr "kopje koffie", sondern traditionell mit Freund:innen oder Kolleg:innen zwischen 10 und 11 Uhr vormittags. Und: Wer Niederländer:innen pauschal als "Holländer" bezeichnet, outet sich ultimativ als Tourist:in.

TÜRKEI

In der Türkei ist Vorsicht bei Verabschiedungen geboten: Mit "güle güle" kann man zwar "auf Wiedersehen" sagen – aber es wird niemals von der Person benutzt, die weggeht. Wörtlich übersetzt bedeutet es so viel wie "lachen, lachen", und wünscht, dass die Person, die geht, mit einem Lächeln aufbricht. Wenn du im Urlaub mit den Worten "güle güle" ein Restaurant verlässt, entlarvt dich das als Outsider. Und ein "Nein" wird in der Türkei meistens nicht direkt ausgesprochen, eine Ablehnung sollte mit Bedauern und Begründung erläutert werden.

GENERELLES NO-GO

Womit man sich sofort als Deutsche:r outet? Wenn man im Restaurant die Rechnung splitten will und auf getrenntes Zahlen besteht. Fast überall auf der Welt gilt: Wer gemeinsam isst, zahlt gemeinsam – oder eine:r bezahlt für alle.

Verwendete Quellen: Babbel, College Contact.com, reisenexclusiv.com