Die international anerkannte Auszeichnung "Wildlife Photographer of the Year" präsentiert die besten Naturfotograf:innen unserer Zeit und wird seit 1984 vom Natural History Museum in London ausgerichtet. Auch dieses Jahr gingen zahlreiche Fotos ein, die besten Bilder zeigen wir in unserer Galerie. Mehr zu dem Award erfahrt ihr hier. In manchen Kategorien wurden mehrere Fotos in einer Reihe ausgezeichnet.

SuLA Brigitte