Zwischenstopp? So nutzt du die Wartezeit am Flughafen für einen Mini-Städtetrip

Am Flughafen auf den Anschluss zu warten, kann nervtötend sein. Wir stellen 5 Städte in Europa vor, die ganz einfach vom Airport zu erreichen sind. So klappt es mit dem Mini-Städtetrip!

Wer in den Urlaub fliegt, muss häufig umsteigen – auch weil Verbindungen mit Zwischenstopp günstiger sind als die komfortableren Nonstopflüge. Doch was tun am Flughafen, außer aufs Handy zu starren oder zu viel Geld in Kaffee, Snacks und Souvenirs zu investieren?

Wir hätten da eine Idee: Es gibt ein paar Flughäfen in Europa, die sich wunderbar für einen Ausflug in die Stadt eignen. Das Reiseportal Expedia hat recherchiert, wo ihr euch die Wartezeit mit Sightseeing oder einem Cappuccino auf einem Platz in der Sonne versüßen könnt. Wir stellen fünf Städte vor, die sich hervorragend für einen Mini-Städtetrip vom Flughafen aus eignen.

1. Wien

© Sina Ettmer / Adobe Stock

Ein Stopp in Wien ereilt besonders häufig diejenigen, die auf dem Weg nach Kroatien oder Albanien sind. Doch zum Glück ist der Wiener Flughafen hervorragend ans Stadtzentrum angebunden: Mit dem City Airport Train (CAT) erreichst du in 15 Minuten das Wiener Zentrum. Von dort aus kannst du je nach Wetter durch den Stadtpark bummelnoder das "MAK – Museum für angewandte Kunst" besuchen. Der CAT verkehrt im 30-Minuten-Takt (Hin- und Rückfahrt 24,90 Euro).

2. Brüssel

© Ekaterina Belova / Adobe Stock

Du fliegst über Brüssel? Die belgische Hauptstadt ist nicht nur politisch bedeutend, es gibt auch viel zu sehen. Vom Flughafen aus bringt dich ein Zug in weniger als 30 Minuten zum Bahnhof Brüssel-Central. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zum berühmten Grand Place, wo du die prächtigen Barockfassaden bewundern kannst. Bestimmt ist dort auch noch Zeit für einen Kaffee mit frischen belgischen Waffeln (Hin- und Rückfahrt 20,60 Euro).

3. Amsterdam

© Sina Ettmer / Adobe Stock

Eigentlich müsstest du den drittgrößten Flughafen Europas gar nicht verlassen, um dir die Wartezeit etwas zu versüßen. Denn der Airport Schiphol bietet eine Shopping-Meile, Spas, ein Casino, Restaurants und sogar eine Dependance des Amsterdamer Rijksmuseums. Falls du trotzdem in die hübsche Stadt möchtest, gibt es eine 15-minütige Verbindung zur Station Amsterdam Centraal (Hin- und Rückfahrt 9,80 Euro).

4. Lissabon

© Filip / Adobe Stock

Wenn deine Reise nach Madeira, auf die Azoren oder auf die Kapverden geht, hast du in der Regel einen längeren Stopp in Lissabon, sodass es sich häufig lohnt, in die Stadt zu fahren. Der Flughafen ist gut ans Metronetz angebunden, mit der roten Linie bist du in rund 20 Minuten in der Innenstadt. Dort kannst du in die grüne Linie steigen, um zum Martim Moniz-Platz zu fahren, wo die historische Straßenbahnlinie "El éctrico 28" startet. Sie führt dich durch die engen Gassen der Altstadt bis zum Castelo de São Jorge auf dem höchsten Berg Lissabons. Oder du nimmst für gut zehn Euro ein Taxi direkt zum imposanten Praça do Comércio am Tejo und saugst ein paar Sonnenstrahlen auf (24-Stunden-Ticket für Metro, Busse und Straßenbahn 6,60 Euro).

5. Helsinki

© espiegle / Brigitte

Der Flughafen Helsinki-Vantaa ist ein wichtiges Drehkreuz in Nordeuropa mit zahlreichen Verbindungen nach Asien. Wenn du vor oder nach deiner Asienreise Lust auf einen Kurzbesuch in Helsinki hast, gelangst du mit den P- oder I-Zügenin 30 Minuten vom Flughafen ins Stadtzentrum. Vom Hauptbahnhof bist du in zehn Minuten zum Senatsplatz mit dem strahlend weißen Dom spaziert – er ist das Wahrzeichen Helsinkis (Hin- und Rückfahrt 8,20 Euro).