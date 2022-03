So einfach könnt ihr euch ins richtige Licht setzen

Ringlicht So einfach könnt ihr euch ins richtige Licht setzen

Ob Videokonferenz, Selfies oder Videoaufnahmen für TikTok, YouTube und Co. – ein gutes Ringlicht setzt euch mächtig gut in Szene. Was es beim Kauf zu beachten gibt? Wir verraten es euch.

Noch vor rund zwei Jahren war ein Ringlicht primär etwas für Influencer und YouTube-Stars bzw. TikTok-Stars. Doch seitdem Homeoffice in vielen Bereichen zum ebenbürtigen Partner neben dem Besuch im Büro wurde, wünschen sich viele von uns ein ordentliches Set-up für Videokonferenzen. Das passende Licht macht dabei den entscheidenden Unterschied. Deckenlampe, Tageslicht und Schreibtischlampe versagen ihren Dienst? Zeit für ein gutes Ringlicht.

Ringlicht: Das passende Licht für Videokonferenzen, Selfies und mehr

Egal für welchen Zweck ihr ein Ringlicht verwenden wollt, das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Leuchtkraft. Doch auch die Größe und die Art der Halterung stehen im Fokus der Entscheidungsfindung. Wir klären daher erst einmal grundsätzliche Fragen.

Was bringt ein Ringlicht?

Grundsätzlich leuchtet euch ein Ringlicht während einer Aufnahme oder Konferenz besser aus. Das mag möglicherweise zunächst unnötig erscheinen – ist es aber nicht. Es macht einen professionelleren Eindruck, weil es auch Kund:innen und Kolleg:innen bzw. Vorgesetzten gegenüber nicht so wirkt, als würdet ihr aus einer kleinen Kammer "senden".

Die Verwendung von einem Ringlicht hat den Vorteil, dass euer Gesicht optimal ausgeleuchtet wird und eure Augen geradezu strahlen. Das wirkt frisch und das Ringlicht schmeichelt zudem eurem Teint. Sich verändernde Lichtverhältnisse oder zu schwache bzw. zu grelle Lichtquellen eurer Zimmerlampen könnt ihr somit getrost ignorieren.

Wie groß sollte ein Ringlicht sein?

Wenn ihr das Ringlicht nicht für (semi-)professionelle Videoaufnahmen verwenden, sondern lediglich für gutes Licht bei Videokonferenzen sorgen möchtet, ist ein kleineres Ringlicht praktisch. Praktisch sind Modelle, die ihr einfach oben an eurem Laptop oder Bildschirm befestigen könnt. Auch kleinere Ringlichter mit einem Tischstativ sind empfehlenswert, nehmen aber entsprechend etwas mehr Platz in Anspruch.

Grundsätzlich reicht es völlig aus, wenn ein Ringlicht einen Durchmesser von circa 10 Zentimeter hat. Je größer das Ringlicht, desto weiter sollte es von euch entfernt stehen.

Ringlicht mit Stativ: Wann lohnt es sich?

Wenn ihr euer Ringlicht nicht nur für Videokonferenzen verwenden wollt, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf ein Ringlicht mit Stativ. Je nachdem, wie professionell die Aufnahmen werden sollen und wie die Lichtverhältnisse im Aufnahmeraum sind, bieten sich zum Teil ganze Sets an Ringlichtern mit Stativ an. Dies kann unter Umständen ins Geld gehen. Wir würden euch daher empfehlen, zunächst mit einem einzelnen Ringlicht zu beginnen und mittels Probeaufnahmen zu testen. Da ein Ringlicht mit Stativ meist recht groß ausfällt, solltet ihr auf genügend Abstand zu euch achten und dies bei der Planung berücksichtigen.

Ringlichter: Diese 6 Modelle überzeugen

Wir haben uns mal auf dem Markt der Ringlichter umgeschaut, um zu sehen, was sie – auf dem Papier – anhand der Hardfacts zu bieten haben. Vielleicht ist das passende Ringlicht (mit Stativ) für euch dabei?

Ringlicht mit Tisch-Stativ und Clip

Die optimale Bandbreite an Möglichkeiten bietet dieses Ringlicht mit Tisch-Stativ und Clip. Dank der beiden verschiedenen Halterungen könnt ihr es sowohl auf einem Tisch platzieren als auch mit dem Clip direkt am Smartphone, Bildschirm oder Laptop etc. befestigen. Die Temperatur des Lichts ist ebenso in fünf verschiedenen Abstufungen einstellbar wie auch die Helligkeit des Lichts. Da das Ringlicht bei beiden Halterungen 360 Grad drehbar ist, habt ihr die maximale Kontrolle über das Ringlicht. Energie bekommt das Ringlicht mittels eines herkömmlichen USB-Steckers.

Mini-Ringlicht von Kodak

Die Traditionsmarke Kodak hat verschiedene Ringlichter im Portfolio. Dieses Mini-Ringlicht überzeugt mit vielen guten Eigenschaften: einer kompakten Größe, seinem Akkubetrieb (gut für unterwegs), variabler Helligkeit und dem Farbspektrum von 3500 Kelvin bis 8000 Kelvin (kühl, neutral, warm). Per USB-C-Kabel könnt ihr das Ringlicht aufladen und im Anschluss anderthalb Stunden am Stück verwenden. Dank der Klemmfunktion ist es an allen möglichen Geräten zu befestigen, vom Handy bis zum Bildschirm eines Computers.

LED-Ringlicht von Hama

Drei Farbtemperaturen (2500 Kelvin, 3800 Kelvin, 5500 Kelvin), eine zusätzliche Handy- bzw. Tablethalterung, ein Selbstauslöser und eine 10-stufige-Dimmfunktion – das Ringlicht von Hama liefert überzeugende Argumente. Das Ringlicht ist dabei allerdings nicht selbst am Gerät montierbar, sondern steckt auf einem kleinen Tisch-Stativ. Per USB-Stecker ist das Ringlicht mit Strom zu versorgen.

LED-Ringlicht von Ikea

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat ebenso ein preisgünstiges Ringlicht im Angebot. Das Modell besitzt eine Handyhalterung, die abnehmbar ist und ebenso wie das Ringlicht selbst um 360 Grad drehbar ist. So könnt ihr beides in die optimale Position bringen. Das Licht des Ringlichts kann nach eigenem Wunsch gedimmt werden – von warm (2700 Kelvin) bis neutral (6500 Kelvin). Da das Ringlicht mittels LEDs funktioniert, strahlt es kaum Wärme ab. Aufgeladen wird es über einen USB-Anschluss.

Ringlicht mit verstellbarem Tisch-Stativ

Bei diesem Ringlicht samt Stativ erwarten euch viele Features: Das höhenverstellbare Tisch-Stativ enthält eine Handyhalterung; das Ringlicht selbst kann um 360 Grad gedreht werden und lässt sich mit drei Farbtönen und zehn verschiedenen Helligkeiten ideal an eure Anforderungen anpassen. Per USB-Anschluss kann das Ringlicht geladen werden.

Ringlicht mit Stativ (1,55 Meter hoch)

Dieses Ringlicht von Neewer ist etwas für euch, wenn ihr mit dem Ringlicht auch Video- und Fotoaufnahmen für YouTube, TikTok und Instagram beleuchten wollt. Das Ringlicht überzeugt mit einer Smartphonehalterung und seinen austauschbaren Lichtfiltern (Weiß und Orange). Diese kann man aber nicht per Knopfdruck wechseln, sondern per Farbfilter, die man am Ringlicht selbst befestigt. Da das Stativ 1,55 Meter hoch ist und das Ringlicht einen Durchmesser von 48 Zentimetern hat, solltet ihr für die Aufnahmen entsprechend viel Platz zwischen dem Ringlicht und euch einplanen.

