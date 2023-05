Rollschuhe für Erwachsene liegen voll im Trend. Kein Wunder! Das Retro-Feeling und die oftmals quietschbunte Optik machen einfach Spaß. Was ihr beim (Wieder-)Einstieg in die Rollerskates-Welt beachten solltet und welche Modelle besonders schön und empfehlenswert sind, verraten wir euch in jetzt.