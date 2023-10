Sarah Sophie Koch: Die Soulwoman, die Frauen in ihre Kraft zurückführt

"Manchmal muss man auf dem Boden liegen und weinen, um zu sich selbst zu finden", weiß Sarah Sophie Koch aus eigener Erfahrung. Heute hilft die Visionärin, Coachin, Autorin, und Wissenschaftlerin anderen Frauen durch Lebenskrisen und unterstützt sie dabei, herauszufinden, wer sie sind und wo ihre Stärken liegen. Eine dieser Frauen ist Laura, die in einem Gespräch mit Brigitte erzählte, wie Sarah ihr half, ihr Trauma zu bewältigen.

Auf einem inspirierenden Female Empowerment Event, das vor Erfolgsgeschichten und beeindruckenden Frauen nur so strotzte, ragte eine Persönlichkeit besonders heraus: Sarah Sophie Koch. Sie ist eine Frau mit fesselnder Ausstrahlung und einer Botschaft, die das Publikum regelrecht in ihren Bann zog. "Ich beginne damit, euch aus meinem Buch vorzulesen", sagte sie, und augenblicklich lauschten alle gebannt ihren Worten.

"Manchmal muss man auf dem Boden liegen und weinen, um zu sich selbst zu finden", erklärte sie. Es war eine Zeit in ihrem Leben, die von tiefen Herausforderungen geprägt war, doch genau diese Erfahrungen führten sie zu dem, was sie heute tut – anderen Frauen in Krisenzeiten beizustehen und ihnen zu helfen, ihre innere Stärke wiederzufinden.

Sie möchte Frauen helfen, herauszufinden, wer sie sind

Sarah Sophie Koch, die einst als Therapeutin in eigener Praxis, Moderatorin und TV-Expertin arbeitete, fand ihre Berufung vor einigen Jahren in ihre Arbeit als Coachin und gibt mittlerweile Business-Coachings in Unternehmen. Der Wendepunkt in ihrem Leben kam mit der Trennung von ihrem Ehemann. In dieser schweren Phase begann sie, sich selbst zu hinterfragen und herauszufinden, wer sie wirklich ist. Heute möchte sie anderen Frauen dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind. So schrieb sie ihr erstes Buch "Erlaube dir, du selbst zu sein“. Ihr Herzensbuch mit der Geschichte der fünf Soulwomen und ihrer ganz eigenen.



Statt sich ständig zu optimieren, sollte jeder Mensch zuerst erkennen, was in ihm steckt.

Während ihrer eigenen Trennung sehnte sie sich nach einer Coachin, die sie durch diese schwierige Zeit begleitete. "Eine solche Begleitung ist die beste Investition in sich selbst", betont sie und fügt hinzu: "Wir investieren oft in äußere Behandlungen, aber vernachlässigen unsere Seele."

Sarah Sophie Koch analysiert die Aura ihrer Klientinnen. Sie erkennt, ob sie in ihrer vollen Kraft stehen oder Energielöcher haben, und versucht herauszufinden, welche Faktoren diese beeinflussen, sei es der Job, die Liebe oder mangelnde Selbstliebe. Ihr Ansatz besteht darin, nicht in Problemen zu denken, sondern in Möglichkeiten. Sie glaubt fest daran, dass jeder reichlich Ressourcen und Chancen in sich trägt. Statt sich ständig zu optimieren, sollte jeder Mensch zuerst erkennen, was in ihm steckt.

Während ihrer Coachings fand Sarah heraus, dass für viele Probleme ein ähnlicher Lösungsansatz funktionierte. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte sie die innovative Soul-Woman-Typologie. Die 5 Soulwoman sollen Frauen dabei helfen, sich von limitierenden Rollen zu befreien und zu erkennen, wer sie wirklich sind. Jede Frau kann ihre Soulwoman anhand ihrer Geburtsdaten errechnen. Daraus entwickelte sich auch ihr Kartenset, die "Soulwoman Cards". Das Set ähnelt dem Prinzip eines Tarotkarten-Set, aber mit anderen Ansätzen und den Soulwoman. Es ermöglicht es Frauen, sich selbst Karten zu legen und Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Laura überwand ihr Trauma nach einem schweren Reitunfall und kehrte wieder in den Sattel zurück

Eines ihrer bewegendsten Beispiele ist Laura, die nach einem schweren Reitunfall Sarahs Hilfe suchte. "Ich war bei mehreren Therapeut:innen, aber Sarah war die erste, die mich wirklich gesehen hat", beschreibt Laura das erste Treffen. Nach dem Unfall musste sie nicht nur das Trauma bewältigen, dass sie Pferde nicht einmal mehr im Fernsehen sehen konnte, sondern sie erkannte auch, dass sie nicht das Leben führte, das sie eigentlich führen wollte. Über ein Jahr hinweg arbeiteten die beiden Frauen einmal im Monat zusammen. "Irgendwann erhielt ich plötzlich ein Foto von Laura auf dem Pferd", erzählt Sarah von diesem bedeutsamen Wendepunkt. Laura, die mittlerweile eine Coaching-Ausbildung bei Sarah absolviert, betont klar: "Wenn ich jemals wieder irgendein Problem hätte, würde ich es mit niemand anderem aufarbeiten wollen als mit Sarah."

Sarah Sophie Koch erinnert die Frauen daran, dass sie alle eine ungeahnte Stärke in sich tragen. Sie müssen nur lernen, aus ihr zu schöpfen. Ihre Arbeit zeigt, dass Selbstentfaltung und persönliche Stärke von unschätzbarem Wert sind.