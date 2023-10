Diese 9 Tipps helfen bei Geruch in den Schuhen

Schuhe stinken: Was tun?

von Pia Goward Wenn die Schuhe stinken, kommt schnell die Frage auf, was man dagegen tun kann. Unangenehme Gerüche hat schließlich kein Mensch gern. Mit unseren Tipps gehört das Problem aber der Vergangenheit an.

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, wenn die Schuhe stinken, kann es unangenehm beim Ausziehen werden. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Personen um einen herum. Was kann man also gegen bereits entstandenen Geruch tun und wie vermeidet man ihn zukünftig bei neuen Schuhen? Die Tipps reichen von Haushaltsmitteln über Deos bis hin zu besonderen Einlegesohlen. Aber wie genau funktioniert das und wieso bildet sich Geruch überhaupt in unseren Schuhen?

Gerüche entstehen durch Bakterien. Das ist ganz normal und passiert nicht nur an unseren Füßen, sondern am gesamten Körper. Nehmen wir die Achseln – wenn wir dort Schweiß bilden, riecht es unangenehm. Dafür verantwortlich sind die Bakterien auf der Haut, denn Schweiß allein riecht nicht. Vermischt sich aber nun diese Körperflüssigkeit mit Bakterien, die auf der Haut sitzen, entstehen Gerüche. Genauso ist es bei Schuhen. Gerade da kommt wenig frische Luft ran, wenn die Füße den ganzen Tag eingeschlossen sind. Schweißgeruch kann man aber, wie bei Achseln, mit den richtigen Mitteln verhindern.

Schweißbildung in Schuhen vermeiden

Wie schafft man es, dass die Schuhe nicht riechen? Man lässt es gar nicht erst so weit kommen und sorgt vor. Denn nicht nur unter den Armen können Deodorants benutzt werden, auch für Füße gibt es mittlerweile Schweißabwehrer. Fußdeos funktionieren wie solche für die Achseln und lassen sich einfach aufsprühen.

Der Umwelt zuliebe verzichten aber mittlerweile viele auf den Gebrauch von Sprühflaschen, die früher noch mit FCKW-Gasen funktionierten, heute allerdings meist Kohlenwasserstoffe wie Butan oder Propan enthalten. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren werden FCKW-Gase nicht mehr von der Industrie verwendet, weil sie nachweislich vor allem dem Ozonloch schaden. Doch wie sieht es mit dem Treibgasen aus, die mit Butan oder Propan angereichert sind? Diese Stoffe sowie auch Isobutan verfügen über einen sehr geringen Treibhauseffekt und gelten als vertretbar, was jedoch nicht bedeutet, dass sie nicht dem Klima schaden können. Eine gute Alternative sind gewöhnliche Deo-Sticks oder Deoroller, die natürlich nicht nur bei Achselnässe helfen, sondern auch für gut duftende Füße sorgen.

Ein weiterer Helfer, wenn die Schuhe stinken, ist Babypuder. Es absorbiert den Schweiß, sodass es gar nicht erst zu einer Reaktion mit potenziellen Bakterien kommen kann. Wer den süßlichen Duft von Babypuder nicht mag, kann auch auf Schuhpuder zurückgreifen, das extra dafür konzipiert wurde, Gerüche in Schuhen zu vermeiden.

Wenn die Füße präpariert sind, geht’s ans Vorbereiten der Schuhe, denn auch hier kann man vorsorgen. Mit Frischesohlen werden nicht nur Gerüche vermieden, sondern auch der Schweiß absorbiert. Nasse Füße gehören damit der Vergangenheit an.

Ebenfalls sehr hilfreich sind Zimtsohlen. Klingt merkwürdig, denn wieso sollte man sich gerade Sohlen, die nach Zimt riechen, in die Schuhe legen? Ganz einfach: Zimt bindet Gerüche und bekämpft somit auch stinkende Schuhe.

Schuhe stinken? So nicht mehr

Wichtig ist vor allem, dass ihr die Schuhe regelmäßig lüftet, also auch mal wechselt. Werden Schuhe Tag für Tag genutzt, können sie sich gar nicht richtig entlüften. Außerdem ist es sinnvoll, jeden Tag neue Socken zu tragen, denn in Textilien sammeln sich Gerüche besonders gern. Hin und wieder können die Schuhe zudem mit einem Desinfektionsspray eingesprüht werden, um bereits entstandene Gerüche zu beseitigen.

Tipps im Überblick:

Schuhe lüften

Schuhe regelmäßig wechseln

Socken täglich wechseln

Baumwollsocken

Desinfektionsspray gegen Bakterien und Gerüche

Hausmittel gegen Schuhgeruch

Es muss nicht immer das Offensichtliche sein, das einem bei solchen Problemen hilft. Neben Fußdeos, Schuhpuder und Zimtsohlen gibt es noch weitere Hilfsmittel, die im eigenen Heim anzufinden sind.

Backpulver hilft als Hausmittel beispielsweise genauso effizient wie Babypuder und kann einfach über Nacht in die Schuhe gestreut werden. Dort bindet es die Feuchtigkeit und eure Schuhe sind am nächsten Morgen wie frisch aus dem Geschäft. Entfernen könnt ihr das Backpulver durch ausklopfen und einen Handstaubsauger.

Kaffee ist ebenfalls ein sehr hilfreiches Hausmittel, das Gerüche neutralisieren kann. Deshalb stehen in Parfümerien auch manchmal kleine Schalen mit Kaffeebohnen, um daran zu riechen, wenn man sich durch die Duftauswahl schnuppert und irgendwann nicht mehr den einen Duft vom anderen unterscheiden kann. Das Kaffeepulver wie das Backpulver einfach in den Schuh geben, über Nacht wirken lassen und am nächsten Morgen aussaugen. Aber Achtung: Verfärbungen sind bei diesem Hausmittel möglich.

Zitrusfrüchte haben sich unmissverständlich einen Namen als Geruchsabwehrer gemacht. In jedem Putzmittel sind sie mittlerweile anzufinden, schließlich sorgen sie für einen guten Geruch und das eben auch, wenn die Schuhe stinken. Ihre ätherischen Öle sind gekonnt darin, unangenehme Düfte zu neutralisieren. Zitronenschalen eignen sich hier beispielsweise bestens als Hausmittel gegen Schuhgeruch.

Teebaumöl werden viele Fähigkeiten zugesprochen, vor allem aber, dass es antibakteriell wirkt. Bei Geruch in den Schuhen genau das Richtige. Einfach zwei Tropfen des antiseptischen Öls in die Schuhe geben und über Nacht wirken lassen. Am nächsten Morgen sollten die Schuhe wieder frisch riechen.

Schuhe stinken – ab in die Waschmaschine damit?

Wenn kein Hausmittel oder Deo mehr gegen den Schuhgeruch hilft und die Schuhe auch von außen eine kleine Reinigung gebrauchen könnten, dann können sie auch in die Waschmaschine geworfen werden. Das betrifft natürlich nur Stoffschuhe, Lederschuhe sowie solche aus Kunstleder sind davon ausgenommen.

