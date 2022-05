Bei der Suche nach Schulranzen für Mädchen kann man schnell den Überblick verlieren. Wir haben 11 Modelle ausgesucht, die nicht nur gut aussehen, sondern den Kindern auch nicht schaden.

Die Einschulung oder der Wechsel auf eine weiterführende Schule steht an? Dann freut sich dein Kind bestimmt über einen neuen Schulranzen. Die Auswahl ist jedoch mittlerweile so groß, dass man schnell überfordert sein kann, denn Schulranzen für Mädchen gibt es im Überfluss. Und dabei muss es nicht immer der rosafarbene Rucksack mit Anna und Elsa als Applikation sein – auch Raumschiffe und Dinosaurier dürfen den Ranzen schmücken, wodurch die Auswahl nicht gerade kleiner wird. Wir haben die besten Modelle zusammengesucht und zeigen dir gleich zu Beginn auch den Testsieger laut Stiftung Warentest.

Testsieger laut Stiftung Warentest von Ergobag

Worauf kommt es bei dem perfekten Schulranzen zum Schulstart an? Er sollte kein zu großes Eigengewicht aufweisen, genügend Platz bieten, ergonomisch sein und am besten auch ein paar Reflektoren besitzen – ein großer Vorteil für dunkle Wintertage. Diese Eigenschaften weist der Testsieger laut Stiftung Warentest auch vor: Der Cubo Neo Strahlbär von Ergobag. Mit einem Leergewicht von 1,3 Kilogramm gehört er zu den Standards und sorgt mit seiner Stabilität für einen guten Tragekomfort. Außerdem ist das Modell wasserdicht und enthält keine Schadstoffe.

Affiliate Link Ergobag Cubo Neo Strahlbär, 6-teilig Jetzt shoppen 259,00 €

Details zum Cubo Neo Strahlebär

Gewicht: 1,3 Kilogramm

Volumen: 11 – 20 Liter

Preis: 259 Euro

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, Brustbeutel, Klettie-Set

Reflektoren: Ja

Schulranzen für Mädchen über 200 Euro

Cubo Light von Ergobag

Affiliate Link Ergobag Cubo Light Schulranzen-Set 5tlg. Jetzt shoppen 248,16 €

Die Schulranzen heutzutage sind weitaus besser ausgestattet als noch vor 20 oder 30 Jahren. Der Cubo Light von Ergobag verfügt neben Reflektoren beispielsweise auch noch über einen Beckengurt, damit das Tragen des Rucksacks mitsamt seinem teils schweren Inhalt ergonomischer ist. Dadurch wird der Rücken deines Kindes geschützt und nicht so stark belastet. Ein weiterer Pluspunkt ist neben einem Leergewicht von gerade einmal 780 Gramm, dass der Schulranzen wasserdicht ist.

Gewicht: 780 Gramm

Volumen: 11 – 20 Liter

Preis: Originalpreis von 247,82 Euro – variiert je nach Modell

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, 5 Kletties

Reflektoren: Ja

Step by Step Schulranzen

Affiliate Link Step by Step Schulranzen-Set Space "Sky Rocket" 5-teilig Jetzt shoppen 257,61 €

Schon in der Grundschule müssen Kinder einiges an Materialien herumschleppen. Da lohnt es sich, in einen Ranzen zu investieren, der genügend Platz bietet, wie es bei dem von Step by Step der Fall ist. Mit 20 Litern Volumen haben alle Bücher, Federmappen und Blöcke ausreichend Raum in dem Rucksack. Auch hier sind Reflektoren vorhanden und das Design kann dein Kind je nach Laune oder Alter ändern, denn die Magic Mags liefern verschiedene Motive zum Umgestalten.

Gewicht: 1,25 Kilogramm

Volumen: 20 Liter

Preis: 239,57 Euro

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, 2 Applikatoren, 1 Anhänger

Reflektoren: Ja

Timeless Air+ von School Mood

Affiliate Link SCHOOL-MOOD® Schulranzen "Timeless Air , Ida", aus recyceltem Material Jetzt shoppen 224,99 €

Mit dem Timeless Air+ von School Mood stehen dir und deinem Kind ganze 14 verschiedene Designs zur Verfügung. Alle Modelle verfügen über drei bunte Patches, die den Look des Schulranzens verändern sowie über Reflektoren, damit dein Kind immer gut erkannt wird. Der Rucksack ist außerdem mit einem innovativen Tragesystem ausgestattet, das über einen verstellbaren und gepolsterten Brust- und Beckengurt verfügt und sogar eine atmungsaktive und ergonomisch geformte Rückenpolsterung bietet. Ein weiterer Vorteil ist der Gedanke der Nachhaltigkeit bei diesem Ranzen, denn die Textilien stammen von recycelten PET-Flaschen und Kaffeesatz.

Gewicht: 980 Gramm

Volumen: 23 Liter

Preis: 249,95 Euro

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, 3 Patches, Brotdose

Reflektoren: Ja

Schulranzen für Mädchen unter 200€

Ergo Primero von McNeill

Affiliate Link -61% McNeill Ergo Primero Schulranzen-Set 4tlg. Jetzt shoppen 99,99 € 259,00 €

Das Schulranzen-Set Ergo Primero von McNeill weist ebenfalls viele Vorteile auf. Zum einen ist hier die Rückenpolsterung ebenfalls atmungsaktiv, was besonders für wärmere Monate gut ist. Zum anderen bietet der Schnappverschluss eine besonders leichte Handhabung. Mit einem Gewicht von knapp einem Kilo gehört das Modell zu den leichteren und bietet mit dem Beckengurt genügend Stabilität, sollte der Rucksack durch die Bücher mal etwas schwerer werden.

Gewicht: 1 Kilogramm

Volumen: 11 – 20 Liter

Preis: Originalpreis von 259,99 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe

Reflektoren: Ja

Lässig School Set

Mit dem Lässig School Set ist dein Kind bestens ausgestattet für den Start ins Schulleben, denn das Set bietet neben dem Ranzen nicht nur weiteres Zubehör, sondern ist auch noch wasserfest und gut gepolstert, sodass das Tragen angenehmer ist. Die Reflektoren an den Seiten und vorne sorgen dafür, dass dein Kind von anderen Verkehrsteilnehmern immer gut gesehen wird. Die Kreativität kommt bei diesem Schulranzen auch nicht zu kurz, denn mit den drei mitgelieferten Textilstickern kann dein Kind seinen Ranzen umgestalten.

Gewicht: 1 Kilogramm

Volumen: 15 Liter

Preis: Originalpreis von 209,95 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, Brusttasche

Reflektoren: Ja

UltraLight Plus von Herlitz

Affiliate Link Herlitz 50026791 Schulranzen UltraLight Plus Butterfly , 1 Stück Jetzt shoppen 89,00 €

Der UltraLight Plus von Herlitz besticht vor allem durch sein geringes Leergewicht von 750 Gramm – und gehört damit zu den leichtesten Modellen! Das Rückenpolster ist auch hier atmungsaktiv und ergonomisch, die Schulter- und Brustgurte verstellbar und die Bodenplatte bietet genügend Stabilität. Die Reflexmaterialien befinden sich im Schloss, an den Schultergurten und im Frontal- und Seitenbereich. Mit 15 Litern Volumen bietet der Schulranzen zwar im Vergleich weniger Platz, doch auch der ist für ein Grundschulkind absolut ausreichend.

Gewicht: 750 Gramm

Volumen: 15 Liter

Preis: Originalpreis von 89 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Schulranzen, Sportbeutel, Schlampermäppchen, Federmappe, 2 Applikationen

Reflektoren: Ja

Schulranzen mit Rollen

Samsonite Color Funtime – für Grundschulkinder

Affiliate Link -32% Samsonite Color Funtime - Rucksack mit Rollen, 51 cm, 26 L, rosa (Stars Forever) Jetzt shoppen 74,10 € 109,00 €

Manchmal kann ein Ranzen einfach zu schwer zum Tragen werden, besonders, wenn das Kind einen längeren Heimweg zu Fuß hat. Deshalb greifen einige auf einen Schulranzen mit Rollen zurück wie den Color Funtime von Samsonite, den dein Kind einfach wie einen kleinen Reisekoffer verwenden kann. Deshalb liegt hier das Gewicht auch bei zwei Kilogramm. Neben Reflektoren an der Vordertasche und an den Gurten verfügt der rollende Rucksack noch über einen Trittschutz. Für zusätzliche Polsterung sorgt der hochwertige Melange-Stoff, wenn dein Kind den Schulranzen auf den Schultern trägt.

Gewicht: 2 Kilogramm

Volumen: 26 Liter

Preis: Originalpreis von 109 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Schulrucksack mit Rollen

Reflektoren: Ja

Samsonite Guardit 2.0 – für ältere Kinder

Affiliate Link -14% Samsonite Guardit 2.0 - 15.6 Zoll Laptoprucksack mit Rollen, 48 cm, 29 L, Schwarz (Black) Jetzt shoppen 119,00 € 139,00 €

Je älter die Kinder werden und die Aufgaben wachsen, desto mehr Bücher werden auch transportiert. Ein rollender Rucksack ist daher auch für ältere Kinder in höheren Klassen sinnvoll. Der Samsonite Guardit 2.0 ist vom Design her simpel, aber dafür auch noch weit über die Schulzeit hinaus einsetzbar. So haben auch Elektronikgeräte wie Laptops oder Tablets Platz in dem Rucksack bei einem Volumen von 29 Litern.

Gewicht: 2,2 Kilogramm

Volumen: 29 Liter

Preis: Originalpreis von 139 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Rucksack mit Rollen

Reflektoren: Nein

Schulrucksäcke für ältere Kinder

Satch Schulrucksack

Das Tragesystem für Bergsport wurde beim Schulrucksack von Satch ebenfalls übernommen, sodass das Gewicht nicht allein auf den Schultern liegt, sondern auf den Beckenbereich verlagert wird. Verwendet werden kann das Modell bei Körpergrößen zwischen 1,40 Meter und 1,80 Meter und wächst dadurch quasi mit. Für die Herstellung wurden 25 PET-Flaschen genutzt, wodurch der Rucksack auch noch nachhaltig ist.

Gewicht: 1,2 Kilogramm

Volumen: 31 – 40 Liter

Preis: Originalpreis von 204 Euro

Zubehör: Rucksack

Reflektoren: Ja

Gogo Urban Rucksack von deuter

Affiliate Link Gogo Urban Rucksack von deuter Jetzt shoppen 55,00 €

Der stufenlose Brustgurt hilft beim Gogo Urban Rucksack von deuter ebenfalls bei der Gewichtsverlagerung und entlastet somit den Schulterbereich. Die Airstripes im Rückenbereich sorgen zudem für eine einfache Belüftung, sodass dein Kind im Sommer nicht so schnell schwitzt. Ein großes Plus ist das Eigengewicht des Rucksacks, denn das liegt bei gerade einmal 600 Gramm. Ordner und Bücher finden in dem 25-Liter-Rucksack ebenfalls genügend Platz.

Gewicht: 600 Gramm

Volumen: 25 Liter

Preis: Originalpreis von 55 Euro, aktuell reduziert

Zubehör: Rucksack

Reflektoren: Nein

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.