Sommertrend: 6 Pieces, die euren Balkon in ein Boho-Paradies verwandeln

6 Pieces, die euren Balkon in ein Boho-Paradies verwandeln

von Julia Koschel Ein Boho-Balkon steht vor allem für Gemütlichkeit. Wie ihr diesen Zustand ganz einfach mit wenigen Dekostücken hinbekommt, haben wir für euch herausgefunden.

Auf einem Boho-Balkon entsteht Gemütlichkeit vor allem durch natürliche Materialien, sanfte Farben und viele Pflanzen. Mit wenigen Handgriffen schafft ihr euch so eine Wohlfühloase – egal, ob ihr einen großen oder kleinen Balkon gestalten wollt. Wir zeigen euch zudem sechs schöne Pieces in mehreren Ausführungen und geben euch grundsätzliche Tipps, wie ihr euren Balkon in ein Boho-Paradies verwandelt.

Der Boho-Trend im Bereich des Interiors ist nicht neu. Schon seit einigen Jahren dekorieren und gestalten viel Menschen ihren Wohnbereich mit Objekten aus dem Bohemien. Mehr zu den grundlegenden Merkmalen des Boho-Einrichtungsstils erfahrt ihr weiter unten im Text. Wir schauen jetzt erst einmal auf schöne Beispiele einiger entscheidenden Pieces.

Mit Lichterketten taucht ihr euren Balkon in ein tolles Licht

Lichterketten erfüllen gerade auf einem Balkon im Boho-Stil schnell und einfach zwei Funktionen. Am Abend bescheren sie euch ein wundervolles warmes Licht, sodass ihr eure lauen Sommerabende gemütlich auf dem Balkon verbringen könnt, ohne im Dunkeln zu sitzen. Wenn ihr eine Lichterkette im Boho-Stil wählt, hat sie im Hellen einen zusätzlichen "Nutzen": Sie ist Dekoration. Schön drapiert um euer Balkongeländer oder um eure Blumenkübel herum können sie auch ausgeschaltet zu echten Hinguckern werden. Dabei könnt ihr auf schlichte Birnen setzen oder eben auf Boho-kompatible Materialien, etwa kleine Bast-Hütchen, Makramee oder Kugeln aus hellem Stoff. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet, die Lichterkette dort anzubringen, wo sie (laut Hersteller) auch outdoor geeignet ist. Sprich: Hält sie allen Witterungen stand oder sollte sie lieber etwas geschützt platziert werden. Typisch für ein Boho-Balkon ist eine Fülle an Makramee-Deko – eine Lichterkette mit Makramee-Elementen ist somit perfekt für alle, deren Balkons überdacht und die Lichterketten vor Regen geschützt sind.

Mit einem Hängesitz könnt ihr eure Beine und eure Seele baumeln lassen

Solltet ihr bereits Sitzgelegenheiten auf eurem Balkon haben, könnt ihr diese ganz einfach mit Kissen und Decken in einen Boho-Traum verwandeln. Dazu findet ihr im nächsten Abschnitt ein paar Ideen. Solltet ihr aber noch auf der Suche nach einer (weiteren) gemütlichen Möglichkeit zum Entspannen sein, dann wäre dieser Hängesitz vielleicht genau das Richtige für euren Boho-Balkon. Die Flechtoptik, die Trotteln und das helle Grau unterstreichen den Boho-Flair. Mit einem guten Buch und einem kühlen Getränk in der Hand lässt es sich hier ganz wunderbar entspannen.

Wer etwas mehr Platz hat, kann sich auch solch einen Doppelsitzer aus Rattan gönnen und es sich gemeinsam mit Partner:in oder Freund:in gemütlich machen.

Kissen sorgen für Gemütlichkeit und Boho-Flair

Auf einem Boho-Balkon geht es umso mehr um Gemütlichkeit und Optik statt um reine Funktionalität. Daher kommt ihr für das passende Flair nicht um zahlreiche Kissen (und Decken) herum. Beim Boho-Stil gilt es gerade bei Kissen auf helle, natürlich Farben und Materialien zu setzen. Beige, Creme-Weiß oder einzelne Brauntöne und sattes Grün für Akzente passen hier ganz wunderbar. Das Schöne am Boho-Balkon-Stil ist, dass ihr kein einheitliches Set an Kissen haben müsst. Viel passender ist ein wilder Mix aus verschiedenen Größen, Farben und Mustern bzw. Materialstrukturen. Hier ein Baumwollkissen mit Muster, da ein schlichtes beiges Leinenkissen und dort ein rundes Modell mit üppigen Quasten und Makramee– kombiniert, was euch gefällt.

Für kühlere Temperaturen und als Deko-Element sind Decken ein Muss auf jedem Boho-Balkon

Wir verbringen natürlich alle am liebsten Zeit auf unserem Balkon, wenn die Sonne scheint und die Temperaturen angenehm warm sind – um eine Decke kommt ihr beim Boho-Balkon jedoch kaum herum. Sei es als Deko-Element oder für kühlere Temperaturen am Morgen oder Abend, wenn die Sonne nicht ihre Kraft entfalten kann. Mit Quasten, mit sanften Mustern und vor allem aus Naturmaterialien und in hellen Farben kommt der Boho-Charakter besonders gut zur Geltung.

Kerzen und Windlichter bringen noch mehr Gemütlichkeit

Neben Lichterketten verwandelt ihr euren Boho-Balkon mit Kerzen und Windlichtern im Handumdrehen in ein kleines Lichtermeer. Hier empfiehlt es sich einmal mehr als dem Vollen der Natur zu schöpfen. Kerzenhalter oder Windlichter aus Holz, Bast oder cremefarbenen Materialien könnt ihr nach Lust und Laune kombinieren. Wenn es um Kerzen und Lichter geht, gibt es beim Boho-Balkon kein "zu viel".

Tischlein deck dich im Boho-Style

Selbst auf dem Tisch könnt ihr mit ausgewählten Pieces für ein wenig Boho-Flair auf dem Balkon sorgen. Besonders schön sind Tischsets mit Quasten oder in Makramee-Art. Tischdecken und Tischläufer mit entsprechenden Boho-Akzenten funktionieren natürlich genauso gut, können hier auch etwas mehr Farbe ins Spiel bringen. Dennoch stehen auch hier Naturtöne im Fokus.

Was zeichnet einen Boho-Balkon aus?

Der Boho-Stil ist seit einigen Jahren immer mehr im Kommen. Dabei bildet er einen starken Gegensatz zu ebenfalls immer beliebten Einrichtungsstilen mit schlichter Eleganz oder kühlem Industrial-Charme. Denn ein Zuhause – oder wie hier ein Balkon – im Bohème zeichnen sanfte Farben, üppige Pflanzenpracht, hier und da ein paar verspielte Accessoires und vor allem natürliche Materialien aus. Darin unterscheidet sich auch ein Boho-Balkon nicht. Viele kleine Lichtquellen in Form von Kerzen und Lichterketten ergänzen übliche, große Lichtquellen für eine gemütliche Atmosphäre. Zur Übersicht noch einmal ein paar wichtige Punkte zusammengefasst:

sanfte Farben natürliche Materialien viele kleine Lichtquellen mehr ist mehr, dennoch geordnet viele grüne Pflanzen und Pampasgras

Wir wünschen euch einen schönen Sommer auf eurem Boho-Balkon. Sollte euch noch ein Balkonteppich fehlen oder wollt ihr ein Hochbeet selber bauen? Dann haben wir da noch ein paar Tipps für euch.

