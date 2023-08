Vieles hätten Oma oder Opa vermutlich noch anders – und eher nicht auf Englisch oder einer anderen Sprache – gesagt! Anstatt der "Stulle", heißt es heute bei den meisten "Ich mache mir mal eben ein Sandwich" oder "Das war ein echtes Learning für mich", wenn man eine Lehre aus einem Ereignis gezogen hat. Und auch der "Coffee to go" und die "Pasta" werden immer häufiger verwendet. Diese Form von Sprachwandel ist mittlerweile nicht ungewöhnlich, trotzdem kann es nicht schaden, mal wieder an die deutschen und ursprünglichen Begriffe zu erinnern. Wetten, wenn ihr alle Wörter durchgeklickt habt, fallen euch noch viele weitere ein. Viel Spaß beim Schmunzeln und Grübeln.

