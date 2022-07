von Natalja Fischer Der Sternenhimmel Projektor erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn das kleine Gerät zaubert einen magischen Nachthimmel an die Zimmerdecke. Wir haben die besten Projektoren für dich herausgesucht.

Wer schaut nicht gern in einen leuchtenden Nachthimmel mit Tausenden von Sternen? Dank eines kleinen LED-Projektors können wir uns den faszinierenden Anblick jetzt einfach in die eigenen vier Wände holen. Ob als Einschlafhilfe im Kinderzimmer, als Partybeleuchtung oder einfach zur Entspannung – der Sternenlicht Projektor ist vielseitig einsetzbar. Welche unterschiedlichen Modelle es gibt und welche Projektoren wirklich gut sind, erfährst du hier.

Wie funktioniert ein Sternenhimmel Projektor?

Die Sternenhimmel Projektoren werden entweder mit einer Batterie betrieben oder per USB-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen. Schaltest du das Gerät ein, projiziert es mit LED-Licht einen großflächigen Sternenhimmel an Decke und Wände. Manche Geräte besitzen einen rotierenden Projektor, was dafür sorgt, dass sich der Sternenhimmel bewegt. Viele Projektoren haben außerdem einen Lautsprecher, über den Musik abgespielt werden kann. LED-Lampen verbrauchen wenig Strom, sodass du den Projektor problemlos mehrere Stunden lang einschalten kannst.

Wofür kann ich einen Sternenhimmel Projektor einsetzen?

Der Sternenhimmel Projektor eignet sich für verschiedenste Anlässe. Du kannst ihn sowohl bei einer Party einsetzen (einige Projektoren können den Sternenhimmel auch im Takt der Musik bewegen) oder einfach zur Entspannung im Schlafzimmer einschalten. Auch bei Filmabenden zaubert der Projektor eine schöne Atmosphäre. Im Kinderzimmer kann das sanfte Sternenlicht als Einschlafhilfe dienen und die Angst vor der Dunkelheit nehmen.

Vergleich: Welcher Sternenhimmel Projektor ist der Beste?

Welcher Sternenlicht Projektor der Beste für dich ist, hängt auch davon ab, wie du ihn nutzen möchtest und ob du zum Beispiel Musik darüber abspielen möchtest, den Projektor per App steuern willst oder auch Wert auf unterschiedliche Farben legst. Bei unseren Favoriten ist bestimmt auch das richtige Modell für dich dabei.

Opard Sternenhimmel Projektor

Wähle deinen perfekten Sternenhimmel: Bei diesem Projektor stehen zehn unterschiedliche Himmelsprojektionen zur Auswahl – von sanftem Blau bis hin zu feurigem Rot. Außerdem kannst du die Helligkeit der Projektion einstellen. Dazu stehen drei Stufen zur Auswahl. Das Gerät besitzt außerdem einen Timer und schaltet sich nach vier Stunden automatisch aus. Musik kannst du über den integrierten Bluetooth-Lautsprecher über dein Smartphone abspielen und die Sterne zur Musik tanzen lassen.

Farbmodi: 10 Farben, 3 Helligkeitsstufen

Timer: Automatische Abschaltung nach 1h, 2h oder 4h

Musik: Über Bluetooth-Lautsprecher

Kundenbewertung: 4,5 von 5 Sternen

Nigecue Sternenhimmel Projektor

Dieser smarte Sternenlicht Projektor ist etwas teurer, überzeugt jedoch mit einigen zusätzlichen Funktionen. So kannst du den Sternenhimmel beispielsweise per App steuern und zwischen einer Vielzahl an Farben und Helligkeiten wählen, Geschwindigkeiten anpassen und Timer einstellen. Du kannst den Projektor auch per Sprachsteuerung bedienen.

Farbmodi: Individuell per App einstellbar

Timer: Automatische Ein-/Ausschalten je nach eingestellter Uhrzeit

Musik: Nein

Kundenbewertung: 4,5 von 5 Sternen

One Fire Sternenhimmel Projektor

Dieser Sternenhimmel Projektor überzeugt mit zehn verschiedenen Farbeinstellungen und zwei Helligkeitsstufen. Über den Bluetooth-Lautsprecher kannst du deine Musik abspielen und das Sternenlicht im Takt der Musik blinken lassen. Alternativ kannst du auch eines der sechs integrierten Naturgeräusche abspielen lassen. Hier stehen zum Beispiel Wellenrauschen, Vogelgezwitscher oder Kamingeräusche zur Auswahl. Du kannst den Projektor direkt über die Knöpfe am Gerät oder über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Auch ein Timer ist vorhanden.

Farbmodi: 10 Farben, 2 Helligkeitsstufen

Timer: Automatische Abschaltung nach 0,5h, 1h, 1,5h oder 4h

Musik: voreingestellte Geräusche oder über Bluetooth-Lautsprecher

Kundenbewertung: 4 von 5 Sternen

Sternenhimmel Projektoren für Kinder und Babys

Prinzipiell spricht nichts dagegen, auch im Kinderzimmer einen normalen LED-Sternenlicht Projektor zu verwenden. Du solltest den Beamer dann jedoch so platzieren, dass ein Kleinkind nicht an das Gerät herankommt und womöglich direkt in die Lichtquelle hineinschaut, da dies schädlich für die Augen ist.

Es gibt auch Sternenhimmel Projektoren, die speziell für Kinder konzipiert sind und verspielte, kindgerechte Motive wie Monde, Sterne und Astronauten oder auch Tierwelten an die Wand projizieren. Es gibt außerdem Projektoren, die als Kuscheltiere gestaltet sind und mit ins Bett genommen werden können.

Moredig Sternenhimmel Projektor

Bei diesem Sternenhimmel Projektor hast du die Wahl zwischen zwei verschiedenen Lichtspielen: Entweder fliegen bunte Astronauten und Raketen durch den Himmel oder es tauchen freundliche Elefanten, Zebras, Giraffen und Löwen an den Wänden auf. Dazu spielt Musik wie "Twinkle, Twinkle, Little Star" oder "Guten Abend, gute Nacht". Eine Fernbedienung ist enthalten.

Farbmodi: 8 Farben

Timer: automatische Abschaltung je nach eingestellter Zeit

Musik: 12 Kinderlieder

Kundenbewertung: 4 von 5 Sternen

Hippo Sternenhimmel Projektor

Das niedliche Nilpferd ist die perfekte Einschlafhilfe: Es kann 62 beruhigende Schlummermelodien abspielen und eine hübsche Sternenprojektion in den Farben Blau, Rot und Grün an die Wand werfen. Das Nilpferd wird mit Batterien betrieben (im Paket enthalten) und schaltet sich nach einer Stunde automatisch ab.

Farbmodi: automatischer Farbübergang von Blau, Rot und Grün

Timer: automatische Abschaltung nach 1h

Musik: 62 Melodien

Kundenbewertung: 4 von 5 Sternen

Verbrauchen Sternenhimmel Projektoren viel Strom?

Einige Sternenhimmel Projektoren laufen mit Batterie, andere besitzen einen wiederaufladbaren Akku und können einfach per USB-Kabel geladen werden. Dazu schließt du den Projektor an eine Powerbank oder an einen Laptop an. Mit entsprechendem Stecker kann er auch über die Steckdose aufgeladen werden.

Sternenhimmel Projektoren mit LED-Lampen verbrauchen nicht besonders viel Strom. Es macht dennoch Sinn, sich für ein Gerät mit Timer zu entscheiden und diesen auch zu nutzen, damit der Projektor nur zum Einschlafen und nicht die ganze Nacht eingeschaltet ist.

