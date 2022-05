von Pia Goward Wir lieben Sternzeichen-Schmuck, denn mit den personalisierten Ketten und Armbändern tragen wir immer etwas unserer Persönlichkeit bei uns. Welche Modelle die schönsten sind, zeigen wir dir jetzt!

Sternbilder oder Tierkreiszeichen auf Halskettenanhängern sind seit Jahren heiß begehrt und nicht nur ein perfektes Accessoire für einen selbst – sie eignen sich auch gut zum Verschenken. Mit Namensketten kombiniert, ergibt sich so ein zeitloser Style, den du zu fast jedem Outfit tragen kannst. Ob gemütlich im Sweatshirt-Look oder mit einer Oversize-Bluse wirken Sternzeichenketten nie überladen oder prahlerisch. Welche Modelle es gibt und was am besten zu deinem Sternzeichen passt, zeigen wir dir hier.

Dein Sternzeichen-Schmuck

Wassermann (21.01. – 19.02.)

Der Wassermann ist ein Sternzeichen, das sehr freiheitsliebend ist und sich unter anderem dezent, unaufgeregt und unkonventionell bewegt. Deshalb passt Silberschmuck mit ein wenig Verzierung wie zum Beispiel kleinen Kristallen oder gemusterten Akzenten auch perfekt zu diesem Tierkreiszeichen. Das passt auch gut mit der für das Sternzeichen Wassermann bekannten Kreativität zusammen und dem Hauch von Exzentrik, denn der getragene Schmuck darf gern etwas auffälliger sein.

Affiliate Link -12% Swarovski Zodiac II Anhänger, Wassermann, Weiss, Metallmix Jetzt shoppen 69,88 € 79,00 €

Fische (20.02. – 20.03.)

Fische kennt man für ihr sentimentales Wesen und ihre romantische Veranlagung. Daher eignet sich Silber- und Rosé-Schmuck auch am besten für dieses Sternzeichen. Silber für die Zeiten, in denen es gern etwas dezenter sein darf und Rosé für verträumte Stunden, beispielsweise, wenn die Kreativität, für die das Sternzeichen Fische ebenfalls bekannt ist, mal wieder fließt.

Affiliate Link Elegante Sternzeichen-Halskette in Roségold Jetzt shoppen 69,90 €

Widder (21.03. – 20.04.)

Ein Widder weiß, was er oder sie will. Das Sternzeichen ist kraftvoll, zielstrebig und ungeduldig. Zu viel Schnickschnack ist hier fehl am Platz. Stattdessen ist unaufgeregter Goldschmuck am besten für das Sternzeichen Widder geeignet und auf Glitzer wird sowieso verzichtet.

Affiliate Link GD Good.Designs ® Goldene Damen Halskette mit Sternzeichen (Widder) Jetzt shoppen 14,90 €

Stier (21.04. – 20.05.)

Das Ästhetische ist dem Sternzeichen Stier besonders wichtig. Als harmoniebedürftige und naturliebende Wesen sind sie perfekt für Silber- und Goldschmuck geeignet, der durch bunte Edelsteine ergänzt werden kann. Besonders erdige Töne passen gut, aber auch Farben wie Türkis oder Gelb, die das Energische widerspiegeln, das den Stier ebenfalls auszeichnet.

Zwillinge (21.05. – 21.06.)

Zwillinge versprühen immer eine gewisse Leichtigkeit, wenn sie ihren Charme, ihre Freundlichkeit und Geselligkeit ausleben. Völlig ungebremst stürzen sie sich von einem Abenteuer ins nächste und wirken dabei ziemlich anziehend, weil sie so unbekümmert scheinen. Doch gerade das macht sie manchmal auch etwas stressanfälliger als andere Sternzeichen, wodurch sie für den einen oder anderen unzuverlässig erscheinen. Diese Mischung sorgt dafür, dass Zwillinge sowohl Silberschmuck als auch Goldschmuck tragen können inklusive bunter Accessoires. Die Naivität, die beim Sternzeichen Zwilling mitschwingt, wird somit perfekt aufgefangen.

Affiliate Link Sternzeichen Halskette Zwilling Jetzt shoppen 16,95 €

Krebs (22.06. – 22.07.)

Harte Schale, weicher Kern – nichts trifft besser auf das Sternzeichen Krebs zu als dieses Sprichwort. Denn hat man die Schale erstmal geknackt, erwartet einen eine gefühlvolle, gutmütige, hilfsbereite, empfindliche, fröhliche, romantische und verträumte Seele. Genau deshalb ist das Sternzeichen Krebs auch am besten mit Roségold oder Silber ausgestattet, welches auch gern mit etwas Schimmer ergänzt werden kann.

Löwe (23.07. – 23.08.)

Gold und Glitzersind unverzichtbar für Löwen. Schließlich wird dem Sternzeichen nicht umsonst nachgesagt, dass es dem Luxus nicht abgeneigt ist. Doch fernab von der oberflächlichen Schale wartet ein herzliches, optimistisches, liebenswürdiges, großzügiges, treues und leidenschaftliches Wesen auf einen. Zu viel Glitzer muss es für das Sternzeichen Löwe aber auch nicht sein, geschmackvoll hingegen umso lieber.

Jungfrau (24.08. – 23.09.)

Jungfrauen sind, anders als man es vielleicht erwarten würde, alles andere als verspielt und romantisch veranlagt. Stattdessen agieren sie gründlich, rational, realistisch und anspruchsvoll – aber auch fürsorglich und loyal. Unaufgeregter und hochwertiger Silberschmuck ist somit auch die beste Wahl für das Sternzeichen Jungfrau.

Affiliate Link Pompidou Kette JUNGFRAU by GLAMBOU Jetzt shoppen 79,00 €

Waage (24.09. – 23.10.)

Die Waage ist so ausgeglichen und vielseitig, dass alles zu ihr passt. Gold, Silber und Rosé spiegeln sowohl die Harmonie und Ruhe wider, nach der sich das Sternzeichen Waage sehnt, als auch die Selbstsicherheit, den Ehrgeiz und den Optimismus. Hier wählst du am besten ein Schmuckstück mit leichter Verzierung und ein paar kleinen Kristallen.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Das Sternzeichen Skorpion ist nicht gerade für seinen Optimismus bekannt. Was es jedoch auszeichnet, sind die Ausdauer, Belastbarkeit, Furchtlosigkeit, Intelligenz und die Zielstrebigkeit. Und auch, wenn der Skorpion als machtgierig und manipulativ gilt, hat er doch auch eine loyale, kreative und leidenschaftliche Seite. Vermischt man diese Eigenschaften miteinander, zeigt sich Silberschmuck als die beste Wahl für den Skorpion. Auf besondere Ornamente oder gar Glitzer wird allerdings verzichtet.

Schütze (23.11. – 21.12.)

Philosophisch, ja beinahe gedankenverloren ist das Sternzeichen Schütze, aber auch schlagfertig. Alles was er sich vornimmt, macht er mit Leidenschaft und lässt dabei auch nicht den Optimismus aus dem Blick. Neutraler Schmuck aus Silber eignet sich hier genauso gut wie Goldschmuck, denn das Element des Schützen ist das Feuer, passend zu seiner Leidenschaft für Wissen und Menschen.

Steinbock (22.12. – 20.01.)

Das Sternzeichen Steinbock ist konservativ veranlagt und in gewissen Bereichen des Lebens eher zurückhaltend und ruhig. Genauso unaufgeregt darf daher auch der Schmuck für den Steinbock ausfallen. Silber ist hier eine gute Wahl, ohne viel Verzierung, denn die passt nicht zum Ehrgeiz, dem Kampfgeist und der Hartnäckigkeit, die für das Sternzeichen typisch sind. Ihre Kreativität drücken Steinböcke eher in der Verwendung verschiedener Farben aus, beispielsweise in Form von groben Edel- oder Natursteinen.

Affiliate Link Halskette Sternzeichen, Sternzeichen - Steinbock Jetzt shoppen 59,90 € 59,90 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.