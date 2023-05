Studie: Von diesen Duftstoffen werden Mücken angelockt

Sommerzeit ist Mückenzeit und bestimmte Gerüche wirken wie Lockmittel. Welche das genau sind, hat eine Studie feststellen können.

Mücken sind eine Plage – zumindest für den Menschen. Dabei ist Mücke nicht gleich Mücke, es gibt sehr viele Arten und nur wenige davon sind die nervtötenden Blutsauger, die für juckende Stellen auf unserer Haut sorgen. Zumindest bei manchen Menschen: Während einige Leute von Mücken zerstochen werden, scheinen andere für die fliegenden Biester uninteressant. Warum?

Eine universelle Antwort kann die Studie der Virginia Polytechnic Institute and State University in den USA zwar nicht geben – doch in ihrer Untersuchung konnten die Wissenschaftler:innen zumindest feststellen, dass bestimmte Duftstoffe Mücken regelrecht anlocken. Und andere sie tatsächlich abstoßen können.

Bestimmte Inhaltsstoffe in Duschgelen locken Mücken an

In der Studie wurden vier Waschgele von unterschiedlichen Herstellern aus den USA an fünf Personen getestet. Dabei handelte es sich um zwei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 24 und 33 Jahren. Den Proband:innen wurden Nylonstreifen angezogen, jeweils einer an einem ungewaschenen Unterarm und einer an einem mit dem Gel gewaschenen. Der Test wurde für jedes Wachgel viermal wiederholt.

Nach einer Stunde wurden die Nylonstreifen in einen Käfig mit weiblichen Stechmücken gelegt. Das Ergebnis: Die Mischung des Körpergeruchs mit den vier Seifen hat die Mücken – je nach Inhaltsstoff der Seifen – entweder angezogen oder abgestoßen. Attraktiv waren Stoffe wie:

Lilial

Allyl Heptanoate

Alpha-Isomethyl Ionone

Hingegen schienen die folgenden Stoffe die Mücken in Kombination mit dem Körpergeruch eher abzustoßen:

Benzyl Benzoate

Gamma-Nonalactone

Unklar bleibt, wie die Kombination wirkt

Sind damit nun die sicheren Abwehrstoffe für Mückenplagen gefunden? Wohl eher nicht, wie die Forscher:innen auch deutlich machen: Sicherlich, die oben genannten Inhaltsstoffe lassen sich schnell ergooglen und so herausfinden, in welchen Duschgelen sie zu finden sind. Doch sie allein sind nicht der ausschlaggebende Punkt, warum die Mücken abgeschreckt wurden. Alter, Geschlecht, Nahrungsmittelaufnahme, eine vorliegende Schwangerschaft … das sind nur einige Faktoren, die einen Einfluss auf den eigenen Körpergeruch haben.

Ein weiteres Problem: Mit lediglich fünf Proband:innen ist die Studie leider alles andere als aussagekräftig, allein durch das junge Alter der Teilnehmenden lassen sich kaum Rückschlüsse auf andere Altersgruppen ziehen. Doch die Wissenschaftler:innen planen eine weitere Studie nach diesem Design, dieses Mal mit mehr Teilnehmer:innen und weiteren Waschgelen, um die etwaig abstoßenden Stoffe näher zu untersuchen.

Verwendete Quellen: cell.com, vtx.vt.edu, mdr.de, t-online.de