Wo arbeitet ihr am liebsten und warum? Vier BRIGITTE-Kolleginnen, vier Meinungen.

Nikola Haaks

© Andreas Sibler

Ressortleiterin bei BRIGITTE

"Meine perfekteBalance ist 2:3"

"Team mixed! Auf der einen Seite genieße ich meinen gemütlichen Homeoffice-Platz sehr. Ich kann mal kurz rausgehen und einen Kaffee in der Sonne schlürfen, spare mir nervige Stau-Steherei und bekomme selbst in meinem unergonomischen Rattanstuhl nie Nackenschmerzen. Aber natürlich wird man auch ein bisschen autistisch, und ein regelmäßiger Deep-Dive ins Büroleben tut gut. Meine perfekte Balance ist 2:3 – zwei Tage Büro, drei Tage zu Hause. Das geht zum Glück bei uns in der Redaktion.“

Farina Kielreiter

© Carsten Heidmann

Social-Media-Redakteurin bei brigitte.de

"Alles in einem Raum? Nein, danke!"

„Ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung. Als wir alle aus guten Gründen ins Homeoffice geschickt wurden, musste mein Esstisch einem Schreibtisch samt Bürostuhl weichen. Seitdem findet bei mir eigentlich alles in einem Raum statt: Arbeit, Schlafen, Essen, Leben. Das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen und hat mir gezeigt, wie wichtig eine räumliche Trennung zwischen Freizeit und Arbeit sein kann."

Sina Teigelkötter

© Primoz Korosec

Redakteurin bei BRIGITTE

"Zu Hause ist’s am schönsten –und am produktivsten"

"610 Kilometer liegen zwischen meinen Kolleg*innen und mir. Sie sitzen in Hamburg, ich in München im Dauer-Homeoffice. Klingt kompliziert und einsam? Ist es nicht! Dank Videocalls & Co. bin ich immer dabei, wenn Wichtiges besprochen wird. Und dazwischen? Arbeite ich einfach. Ohne Ablenkung bin ich produktiver. Und meine zwei Jobs als Erwerbs- und Care-Arbeiterin kann ich so viel besser miteinander verzahnen – zumindest solange kein Homeschooling ansteht …"

Hannah Lutterbach

© Privat

Mode-Redakteurin bei brigitte.de

"Fürs Büro putze ich mich richtig raus"

"Ganz ehrlich: Die Tage, an denen ich geschminkt und gestylt zu Hause vor der Kamera saß, waren schneller vorbei, als man ‚globale Pandemie‘ sagen kann. Meine Eitelkeit krame ich erst wieder heraus, wenn ich ins Büro gehe, genieße es, mich richtig rauszuputzen. Blazer, Hosenanzug, Heels: Alle frisch geshoppten Teile werden vorgeführt. Für mich ist eine Kombi aus Homeoffice und Büro ideal. So kommt die bequeme, wie die stylische Hannah auf ihre Kosten."

