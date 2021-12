Eine Thermomix Alternative ist nicht leicht gefunden. Wir haben jedoch 7 Modelle entdeckt, die es mit dem Super-Gerät aufnehmen können – und sogar günstiger sind.

Der Thermomix ist das wohl am heißesten umworbene Küchengerät, das es derzeit auf dem Markt gibt. Etliche Rezeptideen mit angegebener Gelinggarantie, schnelle Zubereitung von aufwendigen Gerichten, diverse Kochmodi und -funktionen machen das Gerät aus, ebenso wie sein stolzer Preis von beinahe 1400 Euro. Doch muss es wirklich so teuer sein, um zu erhitzen, garen, fermentieren, karamellisieren, emulgieren, kneten, mahlen, kochen, erhitzen, mixen, rühren oder zerkleinern? Wir haben uns auf die Suche nach Geräten begeben, die preislich unter dem Thermomix liegen, von ihren Funktionen her aber durchaus mit dem Multitalent mithalten können.

Diese Geräte sind eine gute Thermomix Alternative

Modelle unter 250 Euro

IKOHS Chefbot Compact

Affiliate Link IKOHS Chefbot Compact - Multifunktions-Kochroboter Jetzt shoppen 249,95 €

Der Multifunktions-Kochroboter von IKOHS besticht mit seinem kompakten Design und ganzen 23 Funktionen und zehn Geschwindigkeiten mit Turbo. Außerdem bietet der Chefbot Compact ein Buch mit 100 neuen Rezepten, die mit Ratschlägen und Tricks ergänzt worden sind, um für jeden Geschmack etwas zubereiten zu können. Ihr könnt die Kochtemperatur zwischen 37 und 120 Grad einstellen, je nachdem, was ihr zubereiten wollt. Ein weiterer Pluspunkt ist der Verzicht von BPA und anderen giftigen Stoffen in den Materialien. Das Zubehör sind zudem spülmaschinenfest.

Preis: 249,95 Euro

Klarstein GrandPrix

Affiliate Link -28% Klarstein GrandPrix - Küchenmaschine Multifunktional Jetzt shoppen 179,99 € 249,99 €

Viele Funktionen und gute Qualität haben ihren Preis? Stimmt, aber Klarsteins GrandPrix beweist, dass es auch günstig geht. Neben etlichen auswechselbaren Rühraufsätzen, einer 2,5-Liter Edelstahlschüssel und einem 500-Watt-Motor bietet das Küchengerät noch weitere Vorteile. Dazu zählt ein plantarisches Rührsystem, wodurch sich die Rührelemente um ihre eigene Achse drehen und die Masse somit optimal vermischt werden kann. Das Schnellspannsystem sorgt dafür, dass das Zubehör ohne Anstrengung ausgewechselt werden kann. Das Modell verfügt über einen Spritzschutz und bietet 12 Leistungsstufen.

Preis: 249,99 Euro

Modelle unter 500 Euro

Cecotec Multikocher Mambo 10090

Affiliate Link -25% Cecotec Multikocher Mambo 10090 Jetzt shoppen 299,00 € 399,00 €

Der Multikocher Mambo 10090 von Cecotec zerkleinert, hackt, entsaftet, zerstampft, malt, erwärmt, brät, pulverisiert, reibt, rührt, schlägt, mixt, kocht, knetet, dämpft, siedet, fermentiert, hält warm und kocht extra langsam – je nachdem, was ihr für die Zubereitung eures Essens gerade braucht. Die Stahlkanne ist rostfrei und spülmaschinenfest, außerdem könnt ihr dank des Siedekörbchens vier Zubereitungen zeitgleich durchführen. Die Slow-Mambo-Bewegung macht das Kochen auf niedriger Temperaturstufe möglich, bei der Turbo-Verwendung sichert eine Verrieglung eure Küche vor Spritzern. Mithilfe des Security Check Systems können Schneide- und Mixmesser ideal und ohne Gefahr entfernt werden, um sie zu reinigen.

Preis: 299,00 Euro, sonst 399,00 Euro

Moulinex HF4568 Click Chef

Affiliate Link -19% Moulinex HF4568 Click Chef Küchenmaschine mit Kochfunktion Jetzt shoppen 365,99 € 449,99 €

Der Click Chef von Moulinex läuft mit 1400 Watt und bietet insgesamt 12 Geschwindigkeitsstufen. Die 28 Funktionen und ca. 200 Rezepte machen das Zubereiten des Essens für euch super einfach. Ihr könnt entweder eines der fünf automatischen Programme oder den manuellen Modus wählen und somit in der 3,6-Liter-Schüssel diverse Gerichte kochen. Neben einer integrierten Waage, werden außerdem ein Mixmesser, ein Milchaufsatz, ein Schlagaufsatz, ein Dampfgareinsatz, ein Spatel und eine Bedienungsanleitung mitgeliefert. Externes Zubehör ist zudem spülmaschinenfest.

Preis: Aktuell 365,99 Euro, sonst 449,99 Euro

Kenwood Kcook Multi CCL401WH

Affiliate Link Kenwood Kcook Multi CCL401WH – Küchenmaschine mit integriertem Zerkleinerer, weiß und schwarz Jetzt shoppen 440,75 €

Mit dem Kenwood Kcook Multi könnt ihr mit Wärmestufen zwischen 30 und 180 Grad arbeiten. Die Schüssel mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern ist perfekt für Gerichte für bis zu acht Personen. Zum integrierten Zerkleinerer kommt noch Zubehör fürs Schneiden und Raspeln hinzu sowie ein Fach zum Dampfgaren mit einem Volumen von 7,2 Litern und eine kostenlose App mit über 150 Rezepten, die jedoch eventuell nicht auf Deutsch verfügbar sein werden.

Preis: 441,10 Euro

Modelle ab 500 Euro

Krups Prep & Cook XL

Affiliate Link -37% Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine mit Kochfunktion HP50A8 Jetzt shoppen 599,00 € 949,99 €

Von vielen Geräten gibt es oftmals eine Premium- oder XL-Version. In den meisten Fällen weisen sie weitere Funktionen oder noch bessere Leistungen auf. Dazu zählen beispielsweise iPhones, die es häufig auch als Pro-Variante gibt, aber auch bei Küchengeräten wie Krups‘ Prep&Cook ist das der Fall. Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von drei Litern, bietet 12 automatische Programme und einen manuellen Modus, liefert sechs Zubehöre und macht das Kochen für bis zu zehn Personen möglich. Außerdem gibt es noch Turbo- und Impulstasten sowie ein Ultrablade-Universalmesser, ein Kent- und Mahlmesser, einen Schlag- und Rühraufsatz, einen Mischaufsatz, einen Dampfgareinsatz und ein Schnitzelwerk. Hinzu kommt ein Rezeptbuch mit 300 Rezeptideen und eine kostenlose Prep&Cook-App mit weiteren Rezepten.

Preis: Aktuell 599,99 Euro, sonst 949,00 Euro

Taurus Mycook Touch

Affiliate Link Taurus Mycook Touch Black Edition Küchenmaschine Jetzt shoppen 722,88 €

Ganze 8000 Rezepte gibt es bei dem Taurus Mycook Touch dazu. Diese könnt ihr in der 2-Liter-Schüssel bei bis zu 140 Grad mithilfe der zwei folgenden Kochmodi umsetzen: manueller und geführter Modus. Somit könnt ihr entweder selbst experimentieren oder euch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung durch das Rezept hangeln. Das Praktische: Die Rezepte zeigen die Nährwertangaben für Fette, Kohlenhydrate und Proteine an, sodass ihr einen schnellen Überblick erhaltet, was sich in den Gerichten befindet und wie nährstoffreich sie sind. Außerdem ist das Gerät spülmaschinenfest.

Preis: 722,88 Euro

Warum gibt es auch günstigere Maschinen?

Der Thermomix von Vorwerk ist mit seinen Funktionen zwar der absolute Liebling vieler (Hobby-)Köch:innen, doch auch die Alternativen stehen dem Multitalent in fast nichts nach. Seien es ausgefallene Rezepte, Schüsseln mit großem Fassungsvermögen, mehrere Kochmodi oder eine eigene App – Alternativprodukte haben ebenfalls viel zu bieten. Was sie jedoch unterscheidet, sind bestimmte Ausstattungsmerkmale oder Verarbeitungsarten. Bei einigen fehlt die Verbindung mit dem Smartphone, bei anderen wurde beim Zubehör gespart und wiederum andere beschränken die Kochmodus-Anzahl auf eine geringe Menge. Fakt ist jedoch, dass für jemanden, der ein wenig Inspiration und Hilfe beim Kochen und allgemeinen Zubereiten von Essen braucht, mit einem günstigeren Modell gut bedient ist.

Wie reinige ich so ein Küchengerät?

Da alle Modelle mit Motor laufen, müssen sie von Hand gereinigt werden. Am besten gelingt das mit einem Tuch und etwas Spülmittel. Lediglich das Zubehör, das ihr abmontieren könnt, ist in den meisten Fällen spülmaschinenfest. Weitere und individuelle Hinweise dazu entnehmt ihr am besten den Bedienungsanleitungen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.