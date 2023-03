Die 52-Jährige Luisa Dunn hat sich auf die Fahne geschrieben, Sichtbarkeit für Frauen mittleren Alters auf Social Media zu schaffen.

"If you love it, wear it" – "Wenn du es liebst, trag es". Mit diesen einfachen Worten begeistert das 52-jährige Model Luisa Dunn gerade die Social-Media-Welt. Auf ihren Fotos und in ihren Videos, die sie sowohl auf Instagram als auch auf TikTok präsentiert, geht Luisa gegen die gesellschaftliche Vorstellung an, eine Frau über 50 müsse sich "ihrem Alter entsprechend" kleiden.

Luisa wehrt sich gegen Altersdiskriminierung

"Indem wir unsere Geschichten teilen und uns Raum nehmen, können wir die Stereotypen durchbrechen und das Altern so verdammt empowernd und fabelhaft aussehen lassen, dass sich jede:r darauf freut", sagt sie im Interview mit "BuzzFeed". Auf ihrer Internetpräsenz auf Instagram beschreibt sie sich als "Anti-Ageism", also gegen "Ageismus", was die negative Bewertung von Menschen aufgrund ihres Lebensalters meint. In ihrer Reihe "Fashion Over 50" zeigt sich Luisa in schillernden Outfits mit kräftigen Farben, in Satinstoffen, Kunstpelz und körperbetonten Silhouetten – kurzum: Sie präsentiert sich (selbst)bewusst und mit jeder Menge Style in all den Modeteilen, die die Gesellschaft sonst nicht an einer Frau über 50 sieht.

Die traditionellen Bilder von Frauen mittleren Alters in der Werbung und in Marketingkampagnen würden nicht das wiederspiegeln, was Frauen tatsächlich gerne tragen würden, so Luisa. Über ihre Bilder und Videos möchte sie die Vorstellung der Gesellschaft, was eine Frau in der Mitte ihres Lebens zu tragen hat und was nicht, hinterfragen und durchbrechen. Und die Botschaft kommt offenbar sehr gut an: Das Model kann sich über 211.000 Follower:innen auf TikTok und fast 500.000 Follower:innen auf Instagram freuen.

"Unser Körper ist viel mehr als Aussehen und Alter"

"Ich glaube, dass die Sichtbarkeit und Darstellung aller Altersgruppen mächtige Werkzeuge sind, um eine altersgerechtere soziale Landschaft zu schaffen", erklärt Luisa weiter. Eine Möglichkeit sei hierbei, das Bild zu ändern, "dass wir unser ganzes Leben lang vom Altern und von Frauen ab einen bestimmten Alter haben". Die Darstellung des Alters sei ein "mächtiges gesellschaftliches Instrument", um sich gegen die Altersdiskriminierung zu wehren und gegen die Tatsache, dass "Frauen über 50 und 60 traditionell als unbrauchbar abgetan werden", so Luisa.

Dadurch, dass man das Gute als auch das Schlechte authentisch teile, würden Frauen sehen können, dass sie mit ihren Problemen in der Lebensmitte nicht allein seien – "und dass unser Körper sehr viel mehr ist als sein Aussehen oder sein Alter".

