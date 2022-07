von Natalja Fischer Eine Sunset Lampe sorgt für ein Lichtspiel im Zimmer, das an einen romantischen Sonnenuntergang erinnert. Kein Wunder, dass gerade jeder die Trend-Leuchte haben will. Wir haben die besten Sunset Lampen herausgesucht.

Ist sie in deinem Feed auch schon aufgetaucht? Die Sunset Lampe erfreut sich aktuell großer Beliebtheit bei TikTok und Instagram. Ihr Licht gleicht einem wunderschönen Sonnenuntergang und taucht das Zimmer in angenehmes Rot, Orange und Gelb. Das sorgt selbst bei tristem Wetter direkt für Urlaubs-Vibes und ist außerdem ein tolles Tool für Fotosessions im Golden-Hour-Look. Du willst den Trend ausprobieren oder die Leuchte verschenken? Hier findest du drei schöne Sunset Lampen.

Bestseller: Diese drei Sunset Lampen lohnen sich

1. Mydethun Sunset Lampe

Affiliate Link Amazon: Mydethun Sunset Lampe Jetzt shoppen 24,99 €

Die Sunset Lampe von Mydethun sorgt für tolle Lichtstimmung in Rot und Orange. Der Lampenkopf mit energieeffizienter, blendfreier LED-Lampe kann um 90 Grad gedreht werden, um den Lichteffekt an der richtigen Stelle an die Wand oder Decke zu werfen. Die Lampe steht auf einem stabilen Sockel und wird per USB-Netzteil mit Strom versorgt und mit einem 1,2 Meter langen Kabel geliefert.

Tipp: Das Modell gibt es auch als Regenbogen-Variane mit der Farbkombination Blau, Lila und Gelb.

2. GreatPro Sunset Lampe

Affiliate Link Amazon: GreatPro Smart Sunset Lampe Jetzt shoppen 29,99 €

Für jede Stimmung das passende Licht: Bei der Sunset Lampe von GreatPro lassen sich Helligkeit und viele verschiedene Farben per App einstellen. Die Lampe ist auch mit Alexa und Google kompatibel. Schönes Extra: Dank der Timer-Funktion kannst du dich morgens von deinem Lieblingslicht wecken lassen und mit sonniger Stimmung in den Tag starten.

3. SerDa Run Sunset Lampe

Affiliate Link Amazon: Sunset Lampe mit Fernbedienung Jetzt shoppen 19,99 €

Diese Sunset Lampe steht auf einem stabilen, rutschfesten Fuß und besitzt einen Lampenkopf, der um 180 Grad gedreht werden kann. Zu der Lampe gehört eine Fernbedienung, mit der du zwischen 16 unterschiedlichen Lichtfarben, Helligkeiten und sogar vier Blink-Modi wählen kannst.

Wie funktioniert eine Sunset Lampe?

Die Sunset Lampe ist eine Stehlampe, die einen bunten Lichtkreis an die Wand projiziert. Je weiter die Lampe von der Wand entfernt ist, desto größer ist der Kreis. Die Lampe wird nicht in eine Steckdose gesteckt, sondern über einen USB-Anschluss aktiviert (z. B. Laptop, Handy oder Powerbank). Sunset Lampen tauchen den Raum meistens in ein rot-orangenes Licht. Bei einigen Lampen kannst du per Fernbedienung oder per App auch andere Farben oder Helligkeiten auswählen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.