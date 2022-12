von Julia Koschel Mit Viva Magenta hat das Pantone Color Institute die Farbe des Jahres 2023 bekanntgegeben. Welche tollen Kleidungsstücke aber auch Wohn-Accessoires es gibt? Wir verraten es euch.

Mit der Farbe des Jahres 2023 hat das Pantone Color Institute wieder eine Knall-Farbe auf den Sockel gehoben: Viva Magenta. Überraschend kommt das nicht – ist der leuchtend-pinke Ton schon längst nicht mehr vom roten Teppich oder aus Interior-Magazinen wegzudenken.

Die Farbe des Jahres: Pantone wählt Viva Magenta zum leuchtenden Leitfaden

Wenn wir uns also im Jahr 2023 ein Kleidungsstück oder ein Wohn-Accessoire in Viva Magenta kaufen, sind wir in den nächsten Monaten immer auf der sicheren (Trend-)Seite. Neben Promis wie Ryan Gosling, Zendaya oder generell das Modelabel Valentino können auch wir uns gern trauen und die Farbe des Jahres in unseren Alltag integrieren. Wer es ruhig angehen lassen will, greift zunächst zu pinken Accesoires wie einer Mütze oder einem Schal. Auch eine pinke Handtasche wird zu einem Top-Highlight in Viva Magenta.

Wer lieber direkt groß Farbe bekennen will, der kann auch zu tollen Hosen und Blazern (am liebsten gemeinsam getragen) oder Oversize-Jacken greifen. Wir lieben beispielsweise die Kombination von cos, bestehend aus einer Cordhose mit ausgestelltem Bein und einem schmalgeschnittenen, zweireihigen Cord-Blazer in Magenta. Mit der Mischung aus knalliger Farbe, dem etwas derberen Cord und dem stylishen Schnitt seid ihr einfach perfekt gerüstet für 2023. Erfordert von der ein oder anderen Trägerin vielleicht ein wenig Mut – aber es lohnt sich.

Viva Magenta mach sich auch wunderbar in den eigenen vier Wänden

Ihr tragt lieber gedecktere Farben, meint aber, eure Wohnung könnte noch einen Farbakzent gebrauchen? Das geht ebenfalls. Zum Beispiel in Form eines Kissens oder einer ganzen Sessel- und Tischkombination. Tatsächlich gibt es auch viele weitere coole Pieces in der neuen Farbe des Jahres, wie etwa ein Notizbuch mit Stift und Lineal direkt von Pantone selbst oder pinke Bügel.

Was das Schönste an der neuen Trendfarbe 2023 ist? Sie ist äußerst kompatibel mit der Trendfarbe 2022. Der Ton Very Peri eignet sich ideal zum Kombinieren mit Viva Magenta. So müsst ihr auf lieb gewonnene Schätze aus dem letzten Jahr nicht verzichten.

