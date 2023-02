So machst du deinem Partner am Valentinstag eine Freude

Am 14. Februar ist Valentinstag – und du hast noch immer kein passendes Geschenk für deinen Partner? Kein Problem: Wir haben sechs schöne Ideen parat.

Obwohl der "Tag der Liebe" jedes Jahr aufs Neue wenig überraschend kommt, tun sich viele bei der Geschenksuche für ihre bessere Hälfte schwer. Denn eine passende Aufmerksamkeit für den Freund oder Ehemann zu finden, ist meist eine echte Herausforderung. Unsere kleine Übersicht gibt etwas Inspiration!

Sechs Valentinstag-Geschenke für den Freund

Schmuckvolles Armband

Affiliate Link BOSS Jewelry Gliederarmband für Herren Jetzt shoppen 77,99 €

Schmuck zum Valentinstag ist nicht nur Frauensache: Auch Männer freuen sich zum besonderen Anlass über ein edles Geschenk. Neben Halsketten und Ringen besonders beliebt: Armbänder, wie zum Beispiel dieses schlichte Modell von BOSS mit magnetischem Verschluss.

Parfüm-Klassiker "Boss Bottled" von Hugo Boss

Affiliate Link HUGO BOSS Boss Bottled Eau de Toilette Jetzt shoppen 48,90 €

Auch mit Parfüm kannst du deinem Partner eine Freude zum Valentinstag machen. Seit bereits 25 Jahren ein Dauerbrenner unter den Herrendüften: "Boss Bottled" von Hugo Boss. Mit einem kräftigen Duft mit Komponenten aus Sandelholz, Zeder, Nelke und Zitrone ist er ein perfektes Valentinstagsgeschenk für den gepflegten Mann.

Armbanduhr von Tommy Hilfiger

Affiliate Link -43% Tommy Hilfiger Uhr für Herren mit Silikonarmband Jetzt shoppen 101,15 € 179,00 €

Zwar erfreuen sich Smartwatches immer größerer Beliebtheit, aber auch die klassische Armbanduhr steht bei Männern nach wie vor hoch im Kurs. Schick und dennoch praktisch im Alltag sind dabei vor allem Uhren mit Silikonarmband – wie zum Beispiel dieses Modell in marineblau von Tommy Hilfiger.

Bartpflegeset von Camden Barbershop Company

Affiliate Link Camden Barbershop Company: Deluxe Bartpflege-Set Jetzt shoppen 30,99 €

Dein Partner verzichtet auf die tägliche Rasur und setzt lieber auf einen gepflegten Bart? Auch für diesen Fall haben wir einen ausgefallenen Geschenketipp: Das Bartpflege-Set von der Camden Barbershop Company enthält neben einem mehrfach ausgezeichnetem Bartpflege-Öl auch pflegendes Beard Balm, einen Bartkamm sowie eine Bartbürste aus Walnussholz. Verpackt im hübschen Jutebeutel ein ideales Geschenk für den Freund zum Valentinstag!

Romantischer Kochabend zu zweit

Affiliate Link Kiss and Cook: Kochbuch für Paare Jetzt shoppen 29,99 €

Das wohl schönste Geschenk zum Valentinstag: gemeinsam Zeit verbringen. Ein schickes Dinner hat dabei definitiv seine Vorzüge, aber auch zu Hause kann man es sich am Tag der Liebe schön machen – und muss dabei nicht auf kulinarische Highlights verzichten. Unser Tipp ist dieses Kochbuch für Paare, in dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und das gemeinsam mit Liebe zubereitete Dinner ist der perfekte Start in den Valentins-Abend.

Selbstgemachte Pralinen

Liebe geht durch den Magen – kein Wunder also, dass Pralinen eines der seit jeher beliebtesten Geschenke zum Valentinstag sind. Warum aber nicht mal etwas Neues probieren, und den Liebsten mit selbstgemachten Leckereien überraschen? Unser Rezept für die köstlichen Espresso-Pralinen zum Beispiel ist zum Valentinstag ideal.

