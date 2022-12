von Helen Kreimer Eine Studie der DAK zeigt, dass für die Deutschen in letzter Zeit andere Dinge an Bedeutung gewonnen haben, als mehr Sport zu treiben. Das gesunde Leben gerät zwar nicht außer Acht, aber ein ganz spezieller Vorsatz ist den Menschen hierzulande wichtiger als je zuvor.

Den Start in ein neues Jahr nutzen viele Menschen, um an sich zu arbeiten. Mittlerweile gehört es bei vielen zur Tradition, sich Vorsätze aufzuschreiben, die in den nächsten zwölf Monaten umgesetzte werden sollen. Schon seit einigen Jahren sind Ziele wie Stress abbauen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, den Deutschen am wichtigsten. Doch in diesem Jahr hat ein Wunsch an Bedeutung gewonnen, der vorher kaum erwähnt wurde.

2023: Das nehmen sich die Deutschen fürs kommende Jahr vor

Denn in diesem Jahr hat sich viel verändert und mit der Veränderung, wandeln sich auch die Bedürfnisse der Menschen. Welcher Vorsatz laut einer Studie der DAK neben den Altbekannten an Wichtigkeit gewonnen hat, erfahren Sie im Video.

Verwendete Quelle: dak.de