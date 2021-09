Wir zelebrieren eine Woche lang die Liebe

In dieser Woche läuten auf Brigitte.de die Hochzeitsglocken – denn wir widmen uns sieben Tage lang Themen aus dem Wedding-Kosmos.

Die letzten Monate haben uns alle vor eine große Herausforderung gestellt. Darunter auch zahlreiche Hochzeitspaare, die ihrer Vorstellung von einer großen Hochzeitsfeiern abschwören mussten.

Langsam aber sicher dürfen die Hochzeitsglocken endlich wieder läuten. Anlass genug, sich diesem wunderschönen Thema mit all seinen Facetten zu widmen. Wir freuen uns, in den nächsten sieben Tagen auf Wolke Sieben schweben zu dürfen. Nicht nur auf Brigitte.de, sondern auch auf dem Brigitte-Instagramkanal. Was euch erwartet? Das lest ihr hier.

Wedding-Week: Das erwartet euch

Montags widmen wir uns einem ganz besonderen Thema: Dem Brautkleid. Wir geben euch Tipps, was ihr bei der Suche nach eurem Traumkleid beachten solltet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Brautkleider der Stars und Royals. Am Dienstag steht alles im Zeichen von Beauty und dem perfekten Styling. Am Mittwoch geben wir Tipps zur Hochzeitsplanung und am Donnerstag wird sich alles um das Thema Food drehen: von Hochzeitstorte über Candy-Bar – denn schließlich geht Liebe auch durch den Magen. Am Freitag wird es persönlich: Brigitte-Redakteur:innen geben ganz private Einblicke und verraten, wie sie ihre Hochzeit gefeiert haben. Am Samstag, dem "Hochzeitstag" geben wir euch unter anderem Tipps zum Ehering-Kauf und am Sonntag? Da wird es heiß. Denn wir sprechen über die Hochzeitsnacht und gehen der Frage nach: "Was läuft da eigentlich wirklich?".

Wir freuen uns auf die bevorstehenden Tage und hoffen, ihr seid dabei, wenn wir die Hochzeitsglocken läuten.