Weihnachts-Checkliste 5 Dinge, die du für ein entspanntes Fest jetzt schon abhaken solltest

von Laura Stunz Weihnachten steht vor der Tür. Höchste Zeit, sich darüber klar zu werden, welche Dinge man noch dringend erledigen muss, um entspannt in die Weihnachtsfeiertage zu starten. Diese fünf Dinge sind essenziell, um dir wunderschöne und besinnliche Festtage zu bescheren.

Alle Jahre wieder kommt das große Fest der Liebe am Ende des Jahres auf uns zu. Eine wunderbare Zeit mit Plätzchenduft, Adventskalendern, Geschenken, gemütlichen Abenden und ganz viel Zeit mit der Familie - gibt es etwas Besseres?

Weihnachts-Checkliste: So wird Weihnachten entspannt

Bestimmt hast du aber bereits schon die unschöne Erfahrung gemacht, wie stressig es vor den Feiertagen werden kann, wenn dir Millionen Sachen einfallen, die unbedingt vor Heiligabend erledigt werden müssen. Die Karte für deine Tante, das Geschenk für die Schwiegereltern oder ach du Schreck - die Planung für das Weihnachtsfest.

Damit du ab völlig in Ruhe deine To Dos abarbeiten kannst, zeigen wir dir hier die fünf wichtigsten Dinge, die du schon weit vor Weihnachten in Angriff nehmen und die Saison ohne Stress genießen kannst.