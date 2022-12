von Leonie Hultsch Weihnachten steht vor der Tür und damit beginnt auch die Suche nach den perfekten Geschenken für unsere Liebsten. Gerade Großmütter sind da schwierige Fälle, denn sie wünschen sich oft das berühmte "Gar nichts". Um trotzdem etwas Schönes zu finden, zeigen wir euch die besten Weihnachtsgeschenke für Oma.

Omas sind scheinbar immer wunschlos glücklich und auch zu Weihnachten möchten sie keine Geschenke. Das macht es uns nicht gerade leichter, denn wir würden ihnen gerne ihre größten Wünsche erfüllen. Wenn deine Oma aber einfach nicht mit der Sprache rausrücken möchte, sind wir zur Stelle und präsentieren dir wundervolle Geschenkideen für eine der wichtigsten Personen überhaupt.

Die Qual der Wahl

Zugegeben, Geschenke zu finden und dabei besonders kreativ zu werden ist nicht immer leicht. Wir möchten unserem Gegenüber eine riesige Freude bereiten, ihn:sie überraschen und etwas finden, was ihm:ihr wirklich gefällt. Bei Omas stellt sich das noch etwas kniffliger dar und wir haben nicht immer den perfekten Plan, was wirklich passen könnte. Um Oma eine Freude zu machen, darf es gerne persönlich, individuell und gemütlich werden, weshalb wir auf besondere Überraschungen, kuschelige Gadgets und tolle Seifen setzen.

Erinnerungen sammeln: "Oma, was kannst du mir von dir erzählen?"

Affiliate Link Amazon: Oma, was kannst du mir von dir erzählen? Jetzt shoppen 14,95 €

Großmütter haben immer eine Geschichte auf Lager und zu jeder Zeit eine passende Anekdote aus der Vergangenheit. Oft werden diese viel zu beiläufig erzählt und der wahre Wert dessen gerät in Vergessenheit. Warum also nicht die Erinnerungen sammeln und sich einfach mal mit Oma zusammensetzen und fragen "Oma, was kannst du mir von dir erzählen?", denn da kommt bestimmt einiges heraus, wovon wir noch gar nichts wussten. Dieses tolle Geschenk sorgt für gemeinsame und vielleicht sehr intensive Momente, in denen sich Oma offenbart. Bei den Fragen geht es von "Wo wurdest du geboren?" über "Welches Kleidungsstück trägst du am liebsten?" bis hin zu "Wie waren deine Großeltern?", wodurch verschiedene Lebensabschnitte beleuchtet werden können.

Das perfekte Frühstück: Personalisierte Bretter

Mit diesem süßen Frühstücksbrett von Spruchreif wird der Start in den Tag garantiert ein voller Erfolg. Das Brett überzeugt durch die schöne Gravur "Für die beste Oma aller Zeiten", denn das kann die eigene Großmutter nicht oft genug hören. Mit einem Griff ausgestattet, ist das Brett wunderbar handlich. Das Holz ist nicht für die Spülmaschine geeignet und sollte nur mit warmem Wasser sowie sanftem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Foto-Überraschung: Geschenkbox - Explosionsbox

Affiliate Link -11% Amazon: Geschenkbox mit Bildern Jetzt shoppen 14,99 € 16,99 €

Ein Geschenk mit harmloser Explosionsgefahr: Wenn wir Oma eine ganz besondere Überraschung bieten möchten, sind wir mit der Geschenkbox von in!trend gut ausgestattet. Dieses Geschenk besteht aus einem Würfel sowie beigelegten Einschüben, die bemalt, beklebt und mit Fotos versehen werden können. Mit dem Zubehör kann die individuelle Gestaltung losgehen und eine einzigartige Überraschung entstehen. In der Mitte steckt eine kleine Box, in der ein Geschenk verpackt werden kann. Und was gibt es Schöneres als eine Überraschung in der Überraschung?

Immer die richtige Temperatur: Fußwärmer

Affiliate Link -30% Amazon Beurer Fußwärmer Jetzt shoppen 42,40 € 60,99 €

Nie wieder kalte Füße zu haben, ist ab jetzt kein Traum mehr, denn es gibt einen tollen Fußwärmer von Beurer. Mit einer Fernbedienung ausgestattet, kann Oma ganz gemütlich reinschlüpfen und die gewünschte Temperatur auswählen. Gerade nach einem längeren Spaziergang, sind die Füße oft kalt und brauchen schnell Wärme. Das Beste: Der Fußwärmer schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus. Dank der Sensortechnik wird außerdem vor Überhitzung geschützt, sodass die Füße nicht zu warm werden, denn es soll schließlich ein Genusserlebnis werden.

Für gemütliche Stunden: Kuscheldecke

Um den kalten Temperaturen entgegenzuwirken, bietet sich eine warme Kuscheldecke an. Ob gemütlich vor dem Fernseher oder beim Lesen, diese Decke sorgt für warme Stunden. Von der einen Seite besteht die Decke aus weichem Flanell und auf der anderen ist warmes Sherpa, wodurch besonders viel Wärme gespendet wird und Oma sich schön einkuscheln kann. Die Decke gibt es in verschiedenen Größen und Farben, sodass jeder Geschmack getroffen wird.

Eine besondere Seife

Affiliate Link Flaconi: La Compagne de Provence Savon Liquide Marseille Flüssigseife Jetzt shoppen 24,95 €

Großmütter gönnen sich selten etwas für sich selbst. Sie geben lieber als zu nehmen. Deshalb ist es an der Zeit, sie zu verwöhnen und ihnen etwas Luxus für zu Hause zu geben. Die Extra Pure Liquid Marseille Soap Aromatic Lavender von Compagne de Provence riecht gut und ist besonders pflegend für beanspruchte Haut. Sie ist zudem paraffin- sowie silikonfrei. Der beruhigende Duft sorgt für eine kleine Auszeit und beflügelt die Sinne. Die Seife eignet sich nicht nur zum Händewaschen, sondern auch zum Duschen.

