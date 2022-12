Weihnachtsspiele Bei diesen Spielen kommt feierliche Stimmung auf

von Leonie Hultsch Um an Weihnachten zwischen Abendessen und Bescherung für Entertainment zu sorgen, zeigen wir euch die schönsten Weihnachtsspiele für Groß und Klein.

Klassiker wie Kniffel oder Monopoly dürfen dieses Jahr an Weihnachten im Schrank bleiben, denn um auch bei Spielen für Besinnlichkeit zu sorgen, greifen wir lieber zu weihnachtlichen Editionen, die das Fest auflockern. Von besonderen Stadt, Land, Fluss-Varianten bis zu Kriminalfällen ist alles dabei. Wir verraten euch, welche Spiele besonders Spaß bringen.

Weihnachtsspiele: So verleiht ihr dem Abend eine besondere Note

Damit die Weihnachtsstimmung so lange wie möglich aufrechterhalten bleibt, darf es gerne in jeder Situation weihnachtlich sein – so auch bei Gesellschaftsspielen. Egal, ob es sich dabei um ein spannendes Krimi-Dinner handelt, welches ihr zwischen Plätzchen und Braten löst oder ihr einander persönliche Fragen stellt, mit Christmas-Motto spielt es sich leichter und vielleicht auch harmonischer. Denn wer könnte sich bei einer Partie Weihnachts-"Mensch ärgere dich nicht" streiten?

"Der Buchstabe lautet W" - und damit beginnt das "Stadt Land Vollpfosten"-Abenteuer

Für etwas Abwechslung am Weihnachtsabend sorgt die Christmas-Ausgabe von "Stadt Land Vollpfosten", denn bei diesem Spiel wird der Klassiker neu gedacht und erhält ein Upgrade. Mit Kategorien wie " Im Adventskalender", "Weihnachtstradition" und "trinke ich an Weihnachten" wird die Stimmung direkt gehoben und jede noch so lustige oder absurde Antwort ist erlaubt. Insgesamt gibt es 26 verschiedene Kategorien, von welchen acht pro Runde gespielt werden. Als Zeitlimit werden zwei Minuten vorgegeben, in denen ihr gegeneinander antretet und versucht, möglichst weihnachtliche Antworten zu finden – weihnachtlicher als die der anderen Mitspieler:innen.

Preis: 12,90 Euro

Kategorie: Gesellschaftsspiel

Personenanzahl: Ab 2 Spieler:innen

Alter: ab 9 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: herausfordernd

Mehr Spannung an Heiligabend mit "black stories Christmas Edition"

Nach dem opulenten Weihnachtsessen tritt in der Regel das Suppenkoma ein – um den restlichen Weihnachtsabend nicht zu verschlafen, hilft etwas Gehirnjogging. Aber nicht auf die langweilige Art mit einem x-beliebigen Allgemeinwissensquiz, sondern mit Spannung und Rätselspaß für jedermann. In der "black stories Christmas Edition" könnt ihr bis zu 50 mysteriöse, morbide Geheimnisse lüften. Pro Spielrunde wird einer der Teilnehmer:innen als "Gebieter" auserwählt – diese:r stellt das Rätsel vor und kennt die Lösung. Abwechselnd können die Mitspieler:innen Fragen zu dem mystischen Fall an den "Gebieter" stellen, die dieser mit "ja" oder "nein" beantworten kann. Mit etwas Geschick nähern sich die Ratenden Stück für Stück dem Tathergang und können idealerweise eine doppelte Bescherung feiern.

Preis: 8,25 Euro

Kategorie: Rätsel

Personenanzahl: Ab 2 Personen

Alter: Ab 12 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: herausfordernd

Mit diesem Escape Game könnt ihr dem Chaos an Weihnachten ganz einfach entkommen

Bei "Escape Room – Flucht aus dem Weihnachts-Chaos" ist der Name Gesetz, denn dank des Spiels könnt ihr euch vorm Aufräumen und Teller spülen drücken und in die Welt des Rätselspiels eintauchen. Und darum geht es in dem Spiel: Ein Kobold hat sich unter die Weihnachtswichtel geschlichen und sorgt dadurch für ordentliches Chaos. Die Spielzeugfabrik produziert nur noch abscheuliche Geschenke und zu allem Überfluss nehmen die Kobolde alle Wichtel gefangen. Kannst du dich befreien und gegen die Kobolde vorgehen? Gemeinsam löst ihr Zahlen- und Logikrätsel und knack Codes, um Weihnachten zu retten.

Preis: 12,99 Euro

Kategorie: Rätselspiel für Kinder

Personenanzahl: Ab 2 Spieler:innen

Alter: Ab 9 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: herausfordernd

Bringt Bewegung: "12 Spiele zu Weihnachten"

Lieber Weihnachtsmann, zu Weihnachten wünschen wir uns eine besinnliche Zeit und lustige Momente. Einen dieser Wünsche können wir euch erfüllen, und zwar mit "12 Spiele zu Weihnachten". Dieses große Spielepaket wird definitiv für Unterhaltung sorgen und den Abend in eine amüsante Richtung bewegen. In dem Spiel könnt ihr gegeneinander im Rentier-Ringwerfen antreten oder beim "Elf-Abet" unter Beweis stellen, wie wortgewandt ihr seid.

Preis: 24,99 Euro

Kategorie: Gesellschaftsspiel

Personenanzahl: 2-16 Spieler:innen

Alter: Ab 5 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: herausfordernd

Ein Weihnachtsspiel, um sich besser kennenzulernen: "Erzähl mal! Winterquiz"

Für festliche Stimmung sorgt auch das Weihnachtsspiel "Erzähl mal! Winterquiz". Unter dem weihnachtlichen Motto wird es besonders gemütlich, denn ihr dürft euren Liebsten schöne Fragen stellen. Was mögen sie an der kalten Jahreszeit am liebsten? Was waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr für sie? Welche Filme, Serien, Bücher empfehlen sie? Mit diesen Fragen werden Wohlfühlmomente geschaffen und gleichzeitig lernt ihr euch noch besser kennen.

Preis: 12,09 Euro

Kategorie: Gesellschaftsspiel

Personenanzahl: 3-8 Spieler:innen

Alter: Ab 8 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: individuell

Sorgt für Aufregung unter dem Tannenbaum: "O du Fröhliche. Plätzchenduft und eine Leiche"

Wenn ihr an Weihnachten gerne mal in eine andere Rolle schlüpfen möchtet, seid ihr mit dem Krimi-Spiel "O du Fröhliche. Plätzchenduft und eine Leiche" bestens beraten. Und darum geht es: Im Haus von "Granny" in der Kleinstadt Littleville findet das alljährliche vorweihnachtliche Familienessen statt. Das Zusammentreffen läuft harmonisch ab, bis am nächsten Morgen die Leiche von Johnny Forster gefunden wird. Die besinnliche Stimmung ist hinüber und nun liegt es an euch, den:die Täter:in zu finden. Handelt es sich um einen Mord innerhalb der Familie? Wer würde Johnny töten? Nutzt eure Detektivkünste und findet den:die Mörder:in.

Preis: 24,95 Euro

Kategorie: Krimispiel

Personenanzahl: 5-6 Spieler:innen

Alter: Ab 16 Jahren

Spieldauer: ca. 3 Stunden

Schwierigkeit: kniffelig

Die Aufregung vor Weihnachten minimieren: "Die schönsten Brettspiele für Weihnachten"

Um die Zeit bis Heiligabend zu überbrücken, braucht es manchmal etwas Ablenkung. Gerade Kinder können die Bescherung kaum erwarten, weshalb ein paar gute Spiele Abhilfe schaffen können. Das große Bilderbuch "Die schönsten Brettspiele für Weihnachten" umfasst Spielfiguren, Spielbretter sowie Würfel, damit das weihnachtliche Vergnügen losgehen kann. Mit dabei sind Spiele wie "Mensch ärgere dich nicht" und das "Gänsespiel" – alle unter weihnachtlichem Motto. So geht es für euch nicht auf normale Spielfelder, sondern in Wichtelwerkstätten oder die Poststelle des Weihnachtsmannes. Die Spielfiguren werden vorher einfach ausgestanzt und dann kann der Spaß auch schon losgehen.

Preis: 14,95 Euro

Kategorie: Brettspiel / Bilderbuch

Personenanzahl: 2-4 Spieler:innen

Alter: Ab 5 Jahren

Spieldauer: individuell

Schwierigkeit: einfach

