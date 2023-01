Wenn wir schlafen, bewegen wir uns unbewusst hin und her. Doch woher weiß unser Körper, wie weit er sich drehen kann und wieso fallen wir nicht aus dem Bett?

Abends einschlafen und morgens aufwachen: Was in der Zwischenzeit passiert, bekommen wir oft nicht mit, wenn wir nicht gerade Träumen oder keinen Schlaf finden. Dennoch passiert es häufig, dass wir in einer völlig anderen Position aufwachen als die, in die wir eingeschlafen sind.

Schlafforschung: Wieso fallen wir nachts nicht aus dem Bett?

Immerhin: Auch wenn wir uns im Schlaf unbewusst bewegen, wachen wir am nächsten Morgen immer noch im Bett und nicht auf dem Boden auf. Doch woher kommt das? Woher weiß unser Körper, wie weit er sich in welche Richtung drehen kann, wenn wir es selbst gar nicht bewusst kontrollieren können? Die Antwort erfährst du im Video.

