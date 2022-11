von Janina Oehlbrecht Das Wichteln hat in der Weihnachtszeit einen mindestens genauso hohen Stellenwert wie Lebkuchen, Plätzchen und Glühwein. Was kann man gut zum Wichteln schenken? Hier gibt es die besten Wichtelgeschenk-Ideen unter 10 Euro – für Freund:innen, Familie und Kolleg:innnen.

Wichtelgeschenke werden in der Vorweihnachtszeit häufig gesucht – die Ideen fallen jedoch immer eher spärlich aus. Was schenkt man Freund:innen, Kolleg:innen oder Familienmitgliedern beim Wichteln? Oft kommen noch bestimme Vorgaben hinzu. So dürfen die Präsente häufig nicht mehr als 10 Euro kosten. Egal ob Mann, Frau, alt oder jung: Wir zeigen dir Wichtelgeschenk-Ideen, die unter 10 Euro kosten.

Wichtelgeschenk-Ideen unter 10 Euro

1. Partyselfies – Selfiespiel

Affiliate Link Amazon: Partyselfies – Das Selfiespiel Jetzt shoppen 9,99 €

Dieses Selfiespiel ist das perfekte Wichtelgeschenk für alle Hobby-Fotograf:innen und Selfie-Fans. Das Spiel enthält insgesamt 55 witzige Fotoaufgaben wie: "Finde jemanden mit blauen Augen und mache ein Selfie mit der Person". So entstehen nicht nur tolle Fotos, sondern man kommt auch ganz schnell mit anderen Leuten in Kontakt. Win, win!

2. Wisst ihr noch? Das 90er Jahre Quiz

Affiliate Link Amazon: Wisst Ihr Noch? Das 90er Jahre Quiz als Kartenspiel Jetzt shoppen 9,99 €

Dieses 90er Jahre Quiz lädt dazu ein, in die Vergangenheit zu reisen. Zweihundert Fragen aus verschiedenen Kategorien wie Musik, Film, Serien und TV, Spiel und Spaß, lassen die Spieler:innen in Nostalgie schwelgen. Das Spiel ist ideal für lange Zugfahrten, Spieleabende und vor allem: als Wichtelgeschenk-Idee!

3. Buch: Das Café am Rande der Welt

Affiliate Link Amazon: Das Café am Rande der Welt – Buch Jetzt shoppen 9,95 €

"Das Café am Rande der Welt" ist ein wunderbares Wichtelgeschenk für Freund:innen. Es ist das perfekte Buch, um über den Sinn des Lebens nachzudenken und somit eine liebevolle Unterstützung für die Menschen, die uns am Herzen liegen.

4. Duftkerze von Kneipp

Affiliate Link -10% Amazon: Goodbye Stress Duftkerze von Kneipp Jetzt shoppen 6,23 € 6,95 €

Besonders in der Weihnachtszeit kann man nie genug Kerzen haben. Duftkerzen sind die optimale Wichtelgeschenk-Idee, denn damit kann nahezu jeder etwas anfangen. Wie wäre es also mit der "Goodbye Stress" Duftkerze von Kneipp? Perfekt für die Entschleunigung in der stressigen Vorweihnachtszeit.

5. Duschschaum von Rituals

Affiliate Link Amazon: Duschschaum von Rituals Jetzt shoppen 8,90 €

Der Duschschaum von Rituals ist ein wahrer Bestseller und ein beliebtes Geschenk beim Wichteln. Die einzigartige Formel verwandelt sich beim Kontakt mit Wasser in einen samtig weichen Schaum. Wunderbar für erholsame Spa-Momente Zuhause.

6. Generation Y – Interaktives Kartenspiel

Affiliate Link Amazon: Generation Y – Interaktives Kartenspiel Jetzt shoppen 9,95 €

Dieses interaktive Kartenspiel kommt mit über 45 unterschiedlichen Spielaufgaben daher und wird mithilfe des Smartphones gespielt. Damit handelt es sich hier um ein gutes Wichtelgeschenk für alle Digital Natives deines Freundeskreises. Hier ist nicht nur Wissen gefragt, sondern auch Talent, Kreativität, Humor und etwas Glück.

7. Geschenk-Anzuchtset – Dein Christbaum 2029

Affiliate Link Amazon: Geschenk-Anzuchtset – Dein Christbaum 2029 Jetzt shoppen 8,95 €

Das Anzuchtset "Dein Christbaum 2029" ist ein schönes Wichtelgeschenk für Naturfreunde. Enthalten sind 5 Pflanzensamen der Nordmanntanne, ein kompostierbarer Kokostopf, eine Kokostablette sowie eine Anleitung. Sobald die Pflanze etwa 10 Zentimeter groß ist, wird sie umgetopft. Der Christbaum ist geeignet für den Balkon, die Terrasse und den Garten.

Wichtelgeschenk-Ideen für Kolleg:innen

1. Anti-Stress-Würfel

Dieser Anti-Stress-Würfel soll der Stressbewältigung dienen. Er ist aus knautschigem PU-Schaum und enthält Texte wie: Pause machen, Nickerchen, nach Hause gehen, Chef fragen, weiter arbeiten, Handy spielen. Eine witzige Wichtelgeschenk Idee für Kolleg:innen.

2. Malbuch

Affiliate Link Amazon: Das Malbuch für alle, die sich im Büro langweilen Jetzt shoppen 5,00 €

Hast du auch Kolleg:innen, die in Meetings andauernd auf Papier kritzeln? Dann solltest du diesen Personen das "Malbuch für alle, die sich im Büro langweilen" schenken.

3. Stadt, Land, Fluss Spielblock

Dieser "Stadt, Land, Vollpfosten"-Block sorgt garantiert für einige Lacher bei den Beschenkten. Nach dem Auspacken kann direkt losgespielt werden und der Spaß kann beginnen – auch in der Mittagspause!

4. Ein kleines Lächeln für jeden Tag

Affiliate Link Amazon: Ein kleines Lächeln für jeden Tag Jetzt shoppen 9,99 €

Gute Laune zum Aufstellen bietet dieses Wichtelgeschenk. "Ein kleines Lächeln für jeden Tag" ist ein Spiralaufsteller, der sich perfekt auf dem Schreibtisch macht. Lustige Sprüche und motivierende Zitate erstrecken sich über 144 Seiten.

5. Flucht aus dem Büro – Escape Spiel

Affiliate Link Amazon: Flucht aus dem Büro – Escape Spiel Jetzt shoppen 10,67 €

Wie entkommt man dem Chef? Mit diesem Escape-Spiel findet man es heraus. Das humorvolle Spiel ist eine nette Wichtel-Überraschung für Kolleg:innen und kann mit maximal vier Personen gespielt werden.

Woher kommt das Wichteln?

Wichteln ist ein meist vorweihnachtlicher Brauch und kommt ursprünglich aus Schweden. Dort wird das Spiel Julklapp genannt. Vor geraumer Zeit wurde das Wichteln allerdings noch anders praktiziert. Damals wurde das Geschenk den Beschenkten bis zu einem bestimmten Termin innerhalb der Adventszeit unangekündigt und heimlich zugesteckt. Heutzutage hat sich das Wichteln etwas verändert. Hier findest du die wichtigsten Wichteln-Regeln.

Was kann man gut zum Wichteln schenken?

Es gibt unzählige Wichtelgeschenk-Ideen – vielleicht fällt es deshalb vielen so schwer, das passende Präsent zu finden. Oben haben wir bereits einige Ideen genannt – keines davon kostet mehr als zehn Euro. Mehrheitlich liegt hier nämlich die Preisgrenze. Das hängt aber von deiner Gruppe ab. Vielleicht einigt ihr euch auch auf ein Budget bis 15 Euro oder mehr. Gut als Wichtelgeschenk eignen sich Gesellschaftsspiele, Kerzen oder Schokolade. Du kannst dich aber auch für ein Spaß-Geschenk entscheiden – das sorgt direkt beim Auspacken für Unterhaltung und gute Laune.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.