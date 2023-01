Organisation & Planung

Zu Beginn ist es hilfreich, sich eine Übersicht zu verschaffen. Gehe in Ruhe durch alle Räume, lasse sie auf dich wirken und notiere dir genau, an welchen Orten sich Unordnung in deiner Wohnung oder deinem Haus anstaut. Ein Projekt-Buch rund ums Ausmisten kann sehr motivieren.

