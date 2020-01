Vintage trifft Moderne: 20 Wohntrends, die uns 2020 begegnen werden

Ein neues Jahrzehnt – und ab 2020 wird alles anders. Oder? Pinterest hat die Trends für das neue Jahr herausgegeben. Dem grauen Januar-Nebel kann man am besten mit einem Tapetenwechsel entfliehen. Keine Sorge, dafür musst du nicht weit weg. Bring doch einfach ein bisschen frischen Wind in dein eigenes Zuhause und stimme dich so auf das neue Jahr ein.

Deswegen stürzen wir uns jetzt vor allem auf die Wohntrends 2020. Fest steht: Es wird spannend. Gestalte dein Zuhause neu, zeitgemäß und trotzdem ganz nach deinem Geschmack, denn es ist in den nächsten Jahren für jeden etwas dabei.

Wohntrends 2020: Die Ampel steht auf grün

Wenn du durch unsere Galerie klickst, wird dir trotzdem ein übergreifendes Thema auffallen: Umwelt und Nachhaltigkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die Wohntrends. Denn der Klimawandel macht auch vor unserer eigenen Haustür nicht Halt! Es geht um Low-Waste-Living und Upcycling – und das kann richtig Spaß machen! Denn du wirst sehen, dass du dich gar nicht ganz von deinen Vintage-Möbeln trennen musst.

Verbinde Altes mit Neuem, arbeite antike Schränke wieder auf, verwandle eine Palette in einen Couchtisch – und setze trotzdem auf cleane Designs, neutrale Farben und komfortable Technik. Wenn du die Wohntrends 2020 kombinierst, kannst du das Beste aus Vergangenheit und Zukunft aufeinandertreffen lassen: Vintage trifft Moderne.

Zuletzt darfst du dich freuen, denn auf dich warten noch ein paar neue Mitbewohner. Wie darf man sich das vorstellen? Keine Sorge, wir sprechen vor allem von Pflanzen! 2020 bringen wir nämlich gleichzeitig die Natur in unsere eigenen Wände zurück. Ob Zimmerpflanzen, Kräuter oder plätschernde Wasserfälle – schaff dir deine eigene Wellness-Oase und fühle dich Zuhause wie im Urlaub. All das vereinen die Wohntrends der nächsten Jahre. Wir müssen sagen: Nicht schlecht! So kann man sich auf ein neues Jahrzehnt freuen, oder? Denn die Trends sind diesmal definitiv gekommen, um zu bleiben.