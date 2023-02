Es muss bestimmt nicht immer die teuerste Version sein – das gilt bei Mode genauso wie in Sachen Interior. Bei ein paar Möbeln und Haushaltsgegenständen wirst du es allerdings bereuen, am falschen Ende gespart zu haben.

Wer eine Wohnung oder ein Haus einrichtet, hat manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen. Wenn das Budget begrenzt ist, müssen wir in der Regel irgendwo Abstriche machen. Die Frage ist nur: wo? Für die eine ist das Schlafzimmer inklusive aller Möbel der wichtigste Raum der Wohnung, der andere legt seinen Fokus bei der Einrichtung auf die Küche. Egal, wie deine persönliche Interior-Rangliste aussieht: Es gibt ein paar universelle Möbel und andere Gegenstände im Haushalt, bei denen du lieber nicht die günstigste Variante wählen solltest. Hier lohnt es sich, zu investieren!

Interior-Budget: Bei diesen Möbeln und Co. solltest du lieber etwas Geld in die Hand nehmen

1. Sofa

Das Sofa ist so etwas wie das Herzstück jeder Wohnung. Es ist der Ort, an dem wir fernsehen, lesen, uns unterhalten – zusammengefasst gesagt: uns entspannen. Und genau weil eine Couch diese elementare Funktion in unserem Haushalt einnimmt, sollten wir hier auch in etwas investieren, das uns wirklich gefällt, lange hält und auf dem wir uns so richtig wohlfühlen und fallen lassen können.

Überleg dir also genau, wie du dein Sofa nutzen möchtest. Kommt es hauptsächlich zum Entspannen zum Einsatz oder möchtest du darauf viele gute Gespräche mit Freund:innen führen können? Vielleicht isst du auch gerne dort ganz gemütlich deine Mahlzeiten und schaust dabei deine Lieblingsserie. Alle diese Aspekte spielen eine Rolle bei der Entscheidung, welche Art von Couch du kaufen solltest. Und bei diesem wichtigen Möbelstück solltest du nicht allzu viele Kompromisse eingehen müssen.

2. Matratze

Je älter wir werden, desto mehr wissen wir in der Regel guten Schlaf zu schätzen. Und damit wir gut schlummern können und morgens erholt aufwachen, brauchen wir ein bequemes Bett – und vor allem: eine gute Matratze. Denn viele schlafen auf Matratzen, die zu hart oder zu weich für ihren individuellen Körper sind. Auch sind sie schneller durchgelegen, als wir häufig glauben: Spätestens alle acht bis zehn Jahre sollten wir uns eine neue Matratze gönnen. Und hier lohnt es sich wirklich, ein paar Modelle auszutesten und auf gute Qualität zu setzen – schließlich verbringen wir rund ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen. Dein Rücken wird es dir danken!

3. Bettwäsche

Apropos Bett: Neben der Matratze spielen natürlich noch einige andere Aspekte eine Rolle, wenn es um deine Schlafqualität geht. Auch die richtige Bettwäsche sorgt dafür, dass wir uns in unserem Bett so richtig wohlfühlen. Und das wiederum hilft uns, zu entspannen und erholsamer zu schlafen. Achte also auf gute Materialien und lass am besten die Finger von Bettwäsche aus synthetischen Stoffen. Leinen und Baumwolle sind die bessere Wahl.

4. Teppich

Wie gemütlich ein Raum ist, steht und fällt häufig mit einem guten Teppich. Vielleicht hast du im Wohnzimmer ein richtig edles Sofa mit Kissen aus hochwertigen Materialien mit einem stylishen Coffeetable kombiniert und wunderst dich nun, dass deine Sitzecke trotzdem nicht so richtig zum Wohlfühlen einlädt. Interior-Expert:innen setzen fast immer auf schöne Teppiche aus hochwertigen Materialien, um einem Raum den letzten Schliff zu geben. Wähle also ein Modell, das dir wirklich gefällt und das zu deinem Einrichtungsstil passt – auch wenn es vielleicht ein paar Euro mehr kostet.

5. Handtücher

Ein Raum, den wir beim Einrichten und mit dem entsprechenden Budget häufig etwas stiefmütterlich behandeln, ist das Bad. Dabei ist es so wichtig, dass wir uns hier wohlfühlen. Wenn du dein heimisches Badezimmer in dein persönliches Spa verwandeln möchtest, solltest du vor allem bei den Handtüchern nicht geizen. Eine Sammlung aus zusammengewürfelten alten Badetüchern und Co., deren Ursprungsfarbe man kaum noch erkennen kann? Nein, danke! Stattdessen sollten wir uns ein Set aus luxuriösen Handtüchern gönnen, bei denen man die gute Qualität beim ersten Griff spürt.

Verwendete Quellen: apartmenttherapy.com, realhomes.com, westwing.de