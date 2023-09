Alltagswissen: Lichtschalter im Badezimmer – darum ist er außen montiert

An manche Dinge haben wir uns schon so gewöhnt, dass sie nicht mehr auffallen. Zum Beispiel, dass der Schalter für das Badezimmer oftmals außen und nicht im Raum angebracht ist. Doch wieso ist das eigentlich so? Im Video gehen wir dem auf den Grund.

Ihr steht gerade unter der Dusche. Der warme Wasserstrahl küsst euren erschöpften Körper – das fühlt sich toll an! Jetzt etwas Shampoo, ab damit in die Haare. Wie schön das heute schäumt! Fast etwas zu schön, denn auch euer Auge bekommt eine Ladung ab. Jetzt schnell auswaschen. Doch dann: Dunkelheit. "WER WAR DAS?", schießt es aus euch heraus. Natürlich hat euch jemand wieder mal das Licht ausgeknipst, was für ein Spaß – hahaha. Im Video erfahrt ihr, wie es so weit kommen konnte.

Lichtschalter im Badezimmer: Wieso ist er nicht im Raum?

Neben neckischen Scherzen hat der Lichtschalter, der vor dem Badezimmer angebracht ist, noch weitere Vorteile. Wenn das Badezimmer kein Fenster besitzt, ist es in diesem Raum besonders dunkel. Kann man das Licht schon beim Hereingehen anschalten, hat man in der Dunkelheit kein Problem, den Schalter zu finden. Doch es gibt auch Nachteile: Meist gibt es noch ein Spiegellicht oder eine kleinere Lichtquelle im Zimmer. Wenn ihr beim Verlassen des Raums das Licht ausschaltet, brennt das andere meist im Geheimen weiter – wie ärgerlich. Im Video erfahrt ihr den wahren Grund, warum bis heute Lichtschalter für das Badezimmer meist außen angebracht werden.

