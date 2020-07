Die schönsten Ideen fürs Ankleidezimmer

Der Schrank ist zu voll und Taschen sowie Accessoires nehmen eh das ganze Schlafzimmer in Beschlag? Dann wird es wohl Zeit, ein eigenes Ankleidezimmer zu organisieren!

Klar, nicht jeder hat ein Zimmer in der Wohnung oder im Haus übrig, das nur zum Klamotten verstauen und Anziehen zur Verfügung steht. Muss auch nicht! Ein Ankleidezimmer lässt sich auch in einer kleinen Kammer als begehbaren Kleiderschrank oder in einer abgetrennten Ecke im Schlafzimmer einrichten. Dafür können Leichtbauwände eingezogen oder aber ein Teil mit Paravents abgetrennt werden (hier gibt es schöne Raumteiler-Ideen).

Die Top 6 Must-haves für dein Ankleidezimmer

Schrank rein und fertig? Kannst du so machen ... Ein Kleiderschrank ist zweifelsfrei elementar (dazu gleich mehr), wir verraten dir zusätzlich, wie du noch mehr aus deinem Ankleidezimmer holst! Schöne Ideen findest du zudem in unserer Galerie.

1. Schrank

Damit du das richtige System für dein Ankleidezimmer wählst, solltest du vor dem Kauf folgendes bedenken:

Wie viel Kleidung hast du bereits und wie viel Puffer brauchst du?

Wie viele Schuhe und Accessoires besitzt du?

Wie groß ist der Raum?

Beachte, welche räumlichen Gegebenheiten noch eine Rolle spielen könnten, z. B. Dachschräge, Treppe, verwinkelte Ecken, etc.

Brauchst du zusätzliche Möbel, wie z. B. eine Sitzgelegenheit?

Um deine Kleidung zu verstauen kannst du auf ...

... klassische Schranksysteme mit Türen oder auf

offene Regalsysteme mit Kleiderstangen und Fächern plus vielen Schubladen setzen.

Welches das richtige ist, hängt ganz von den individuellen Wünschen ab:

Mit Türen wirkt der Raum immer ordentlich.

Offene Systeme machen das Lieblingsoutfit sofort griffbereit.

Hängesysteme bieten viel Platz für Blusen, Kleider & Co.

In großen und kleinen Fächern sind z. B. Pullis und Handtaschen gut aufgehoben.

Für Schuhe kannst du auf gewöhnliche Regale zurückgreifen (achte auf die Höhe der Fächer, damit auch Stiefel hineinpassen) oder Schuhregale integrieren.

Bei der Einrichtung eines Ankleidezimmers unter einer Dachschräge, sind Schränke nach Maß die beste Wahl – so wird jeder Zentimeter perfekt genutzt!

2. Spiegel

Das blaue Kleid mit den schwarzen Schuhen oder lieber die roten? Mit einem Blick in den Spiegel fällt dir die Entscheidung leichter! Wenn Platz vorhanden, kannst du einen Ganzkörperspiegel unterbringen. Und: Ein Spiegel reflektiert Licht und lässt ihn optisch größer wirken – perfekt für kleine Ankleidezimmer.

3. Licht

Nicht zu unterschätzen ist das Licht im Ankleidezimmer! Farben können im schummrigen Licht ganz anders wirken als im Tageslicht, neben der Deckenbeleuchtung wäre also ein Fenster ideal. Aber auch ohne ist es nur halb so wild, Wandleuchten oder schicke Tischlampen tun genauso ihren Dienst. Indirekte Beleuchtung im Schrank, z. B. kleine LED-Leuchten, oder im Raum verteilt, schaffen zudem eine Wohlfühlatmosphäre.

4. Tools

Damit nichts drunter und drüber geht, sind diese kleinen Helfer super praktisch:

Schalbügel

Schmuckständer

Hutständer

Deko-Leiter zum Anlehnen

Fächereinsätze für Gürtel & Co.

5. Schminktisch

Lässt der Raum es zu, bietet sich der vorhandene Platz für eine Schminkecke an! Ein Platz für Lidschatten, Nagellack-Flakons und niemanden der nervt, weil man das Bad blockiert ... Ein kleiner Tisch mit Stuhl und einem (beleuchtenden) Spiegel reicht meistens schon für eine Schminkecke – und voila, Make-up und Outfit sind im Nu ausgehfertig!

Wer nicht zu den Schminkfreudigen zählt, nutzt die Fläche anders: Freie Ecken lassen sich auch für andere Möbel wie Sessel, eine Sitzbank mit Truhe (Stauraumwunder!) oder ein Sideboard mit schicker Deko nutzen.

6. Das gewisse Extra

Handbemalte Türknaufe am Kleiderschrank, eine Designer-Garderobe, Kunstdrucke, ein Kronleuchter oder jedes Möbelstück in Lila – was das gewisse Extra ausmacht, entscheidest du!

